Ufficiale, panchina all’ex Milan: cambio a sorpresa

Un ex calciatore rossonero è stato annunciato come nuovo allenatore di una squadra straniera: ecco i dettagli.

Tutti i giocatori nel finale della propria carriera si ritrovano a dover decidere se rimanere nel mondo del calcio oppure no. Chi decide di restare deve valutare con quale ruolo farlo e più volte la scelta ricade sull’intraprendere l’avventura da allenatore.

Tra coloro che hanno scelto di allenare c’è anche Antonio Nocerino, che da calciatore ha vestito diverse maglie, compresa quella del Milan. La sua prima stagione in maglia rossonera fu davvero sorprendente. Arrivato per circa 500 mila euro dal Palermo a fine mercato estivo 2011, l’allora centrocampista realizzò ben 11 gol in 48 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Un impatto che nessuno si aspettava. Poi quel rendimento non è stato ripetuto nelle stagioni successive e dal 2014 sono iniziati i prestiti: prima West Ham, poi Torino e fine Parma.

Rientrato a Milano al termine della stagione 2014/2015, si è poi trasferito negli Stati Uniti nel 2016: ha giocato due anni in MLS con l’Orlando City. Nell’estate 2018 è tornato in Italia per giocare per alcuni mesi nel Benevento in Serie B, poi c’è stata la risoluzione del contratto e a gennaio 2020 ha scelto di ritirarsi.

Ex Milan, Nocerino allenatore: annunciata la nuova squadra

La sua carriera da allenatore è iniziata proprio dopo il ritiro, ha allenato l’Under 15 e ha fatto da assistente-allenatore dell’Under 17 nel settore giovanile dell’Orlando City. A luglio 2022 è rientrato in Italia per guidare la formazione Primavera del Potenza, club di Serie C. A novembre 2023 il ritorno negli Stati Uniti.

Il Miami FC, squadra militante nella USL Championship (la seconda serie statunitense), lo ha ingaggiato e lo ha tenuto in panchina fino al 17 ottobre 2024, data dell’addio. Risultati molto deludenti per Nocerino: 28 sconfitte in 33 punti e ultimo posto nella classifica del campionato. Nonostante questa esperienza negativa in Florida, l’ex calciatore ha avuto presto una nuova occasione, sempre negli Stati Uniti.

È stato comunicato ufficialmente che è il nuovo allenatore dei Las Vegas Lights, società che milita nella USL Championship. Ovviamente, il suo obiettivo sarà fare meglio rispetto a quanto visto a Miami e poi magari guadagnarsi una buona chiamata dall’Italia. Vedremo se la sua carriera da tecnico sarà destinata a decollare con il tempo.