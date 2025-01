Vuole solo il Milan, tifosi rossoneri impazziti di gioia

Un giocatore importante ha messo una priorità per il suo futuro ed è il trasferimento in maglia rossonera: contatti in corso per cercare di raggiungere un accordo totale.

Il Milan non intende stare fermo in questa sessione invernale del calciomercato ed è probabile che Sergio Conceicao riceva un paio di rinforzi. L’obiettivo è qualificarsi alla prossima Champions League e andare più avanti possibile in quella attuale, senza dimenticare una Coppa Italia da provare a vincere. La squadra va migliorata.

È ormai noto che il club rossonero sta pensando seriamente alla possibilità di prendere Marcus Rashford dal Manchester United. Il 27enne inglese non rientra nel progetto di Ruben Amorim e il club è disposto a cederlo anche in prestito con diritto di riscatto. Il suo fratello-manager Dwaine Maynard è stato a Milano per parlare con la società rossonera e il dialogo tra le parti è stato positivo, anche se la trattativa non è ancora entrata nel vivo.

Calciomercato Milan, scelta fatta per il futuro: serve accelerare

Secondo quanto rivelato dal giornalista Luca Maninetti di Radio Rossonera, Rashford aspetta solo il Milan. Opzioni come Juventus e Borussia Dortmund sono delle alternative, dei piani B. La preferenza del calciatore c’è, però adesso è il momento di trovare la quadra sulle condizioni economiche di questa operazione non facilissima.

Da capire quanti soldi vorrà il Manchester United per il prestito oneroso e per l’eventuale riscatto del cartellino. Inoltre, c’è il tema stipendio. Rashford percepisce circa 10 milioni di euro netti annui più bonus. Praticamente metà è stato già coperto dai Red Devils nella prima parte della stagione, ora si tratta di accordarsi sul pagamento della seconda metà e anche su quello che sarà l’ingaggio futuro in caso di riscatto. Ci sono più punti di discussione.

Il Milan è fiducioso si poter raggiungere un’intesa totale nei prossimi giorni. Importante cercare di fare in fretta, perché altrimenti si potrebbero inserire nuove società e magari mettere in bilico tutto quanto. Rashford ha detto sì al trasferimento a Milano, ma spera anche in una soluzione abbastanza rapida della situazione, altrimenti valuterà altre opportunità. Uno del suo livello non ha problemi a trovare una sistemazione.

Anche se in questi anni non è sempre stato impeccabile in termini di comportamento e continuità di rendimento, ha un talento enorme e siamo sicuri che in Italia saprebbe fare la differenza. Zlatan Ibrahimovic lo conosce, ci ha giocato assieme al Manchester United, potrebbe essere un fattore utile per spingere l’inglese verso Milano.