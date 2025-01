Dal Milan al Messico, svolta improvvisa: i dettagli della cessione

Addio alla maglia rossonera, il calciatore si sta per trasferire nella Liga MX: ecco le cifre dell’operazione.

La sessione invernale del calciomercato è iniziata e, ovviamente, i tifosi del Milan sperano che la dirigenza porti due-tre nuovi giocatori alla corte di Sergio Conceicao. Ma ci sono anche delle cessioni di cui occuparsi.

Non mancano dei calciatori dell’organico attuale che sono considerati cedibili, però c’è anche chi aveva lasciato Milanello la scorsa estate e che si ritrova a cambiare squadra a metà stagione. È il caso di Luka Romero, che all’Alaves non ha trovato lo spazio che sperava: 8 presenze tra Liga e Coppa del Re, un totale di 318 minuti in campo. Meglio cambiare aria per cercare di giocare con maggiore continuità.

Calciomercato Milan, Luka Romero nella Liga MX: le condizioni

L’esterno argentino ha 20 anni e voglia di essere protagonista, punta a macinare più minuti possibili in campo per crescere e salire di livello. All’Alaves le cose non hanno funzionato e il suo agente Fali Ramadani si è messo alla ricerca di una soluzione. E la soluzione è stata trovata.

Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile trasferimento in Messico, con Chivas Guadalajara e Club America indicati come principali candidati ad assicurarsi le prestazioni del calciatore nato proprio in terra messicana, a Durango. Ma nelle ultime ore il Cruz Azul ha accelerato e ha strappato l’accordo per l’acquisto a titolo definitivo di Romero.

Il giornalista Cesar Luis Merlo ha rivelato che il Cruz Azul pagherà 3,5 milioni di euro al Milan e farà firmare al giocatore un contratto di cinque anni. Immaginiamo che nell’intesa tra i club rientri anche una percentuale sulla futura rivendita a favore dei rossoneri, come spesso avviene in questi casi, però non è stata menzionata. La Maquina ha “bruciato” il Chivas e si è garantita l’ingaggio del classe 2004.

Il Cruz Azul è una delle squadre più forti della Liga MX, aveva concluso il campionato di Clausura al primo posto della classifica e poi nella fase playoff ha perso la finale contro i rivali del Club America. L’allenatore è un argentino, Martin Anselmi, 39enne arrivato a Città del Messico nel gennaio 2024 dopo una buona esperienza in Ecuador alla guida dell’Independiente del Valle. Vedremo se Romero riuscirà a imporsi nella nuova realtà. Ovviamente, deve prima sostenere le visite mediche e poi firmare il contratto affinché sia tutto ufficiale.