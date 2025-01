Ha convinto tutti, il Milan lo prenota per giugno

Il Milan vuole mettere le mani sul centrocampista. Il Diavolo sta seguendo da diversi mesi ed è sempre più convinto ad investire su di lui

Non decolla il calciomercato in entrata del Milan. Sergio Conceicao aspetta rinforzi soprattutto in attacco, dove ha perso Noah Okafor, volato in Germania per firmare con il Lipsia. Ma il Diavolo non ha certo perso di vista gli altri obiettivi.

In via Aldo Rossi c’è la consapevolezza che serva anche un terzino destro, oltre che un vice Theo Hernandez, e un centrocampista. Il Diavolo sta pensando di mettere le mani su Marcus Rashford e allo stesso tempo guarda e pensa di rafforzare la mediana, dove Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders continuano ad essere insostituibili. I segnali mandati da Ismael Bennacer nella sfida contro la Juve non sono stati certamente positivi e Ruben Loftus-Cheek si è infortunato nuovamente. La coperta, dunque, è davvero corta.

Non è un segreto che in cima alla lista dei desideri del Milan ci sia il nome di Samuele Ricci. Il calciatore italiano sarebbe potuto sbarcare a Milano già durante l’ultimo calciomercato estivo, se il Diavolo non fosse riuscito a prendere Fofana. Ora il Milan vuole riprovarci nel 2025. Difficile che l’italiano vesta il rossonero a gennaio: Urbano Cairo è una bottega cara e vorrebbe più di 30 milioni di euro per lasciarlo andare. La speranza del numero uno granata è che possa nascere un’asta, con il coinvolgimento magari dell’Inter e di alcuni top team inglesi, come il Manchester City.

Milan, doppio colpo a centrocampo

Nel 2025, però, i colpi in mediana potrebbero essere anche due. Bennacer e Loftus-Cheek, d’altronde, non sono certi di essere confermati in estate. Molto dipenderà di cosa faranno nei prossimi mesi. Così oltre a Ricci si pensa ad altri profili, che portano ancora una volta in Serie A.

Non è un segreto che il Diavolo stia pensando a Belahyane del Verona, così come a Bondo del Monza. Il loro costo non è superiore ai 15 milioni di euro e rappresentano un possibile buon affare, ma dai radar del Milan non è mai sparito nemmeno Morten Frendrup.

Il danese del Genoa, che contro il Parma ha trovato il secondo gol stagionale, ha una valutazione leggermente più alta, con il Grifone, che non vuole cederlo a gennaio. Il Diavolo potrebbe così prenotare il classe 2001 di Holbaek per l’estate, quando i liguri potrebbero concedere il via libera per una ventina di milioni di euro.