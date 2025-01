Messaggio commovente dal rivale, i tifosi del Milan apprezzano

Un ex Milan ha risposto sui social network e le sue parole sono state apprezzate dalla tifoseria: ecco cosa è successo.

In questi anni il club rossonero ha perso dei calciatori a parametro zero e non sono mancate le critiche nei loro confronti per non aver rinnovato il contratto. I casi di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu sono noti a tutti. Le loro decisioni gli hanno attirato molti commenti negativi.

Grande delusione fu anche la scelta di Franck Kessie di non firmare, nonostante la buona offerta e il fatto che lui stesso avesse annunciato che sarebbe rimasto. La ricca commissione proposta dal Barcellona al suo agente George Atangana ha fatto la differenza, così come lo stipendio superiore offerto dai blaugrana. A parametro zero andò via pure Alessio Romagnoli, che come Kessie festeggiò lo Scudetto 2022 e poi cambiò maglia.

Ex Milan, la risposta di Romagnoli: cosa è successo

L’addio di Romagnoli è stato meno criticato, anche perché il difensore aveva perso il posto da titolare a favore di Pierre Kalulu. Anche se era il capitano della squadra, il suo stipendio era decisamente alto, non fu trovato l’accordo per proseguire il matrimonio iniziato nel 2015.

Dopo una trattativa non breve, Romagnoli si è trasferito alla Lazio, squadra del suo cuore con un ingaggio da circa 3 milioni di euro netti annui più bonus. A Roma aveva già giocato, però con la maglia giallorossa, e ha coronato il sogno di vestire anche quella biancoceleste. È un titolare ed è felice della sua scelta, nessun rimpianto.

Il 12 gennaio ha compiuto 30 anni e il Milan ha voluto dedicargli un post sui social network per rivolgergli gli auguri di buon compleanno. Un gesto che Romagnoli ha apprezzato e al quale ha risposto con il seguente commento: “Grazie AC Milan, rimarrete sempre nel mio cuore“. L’ex difensore rossonero ha vissuto sette anni a Milano e certamente è stato un periodo importante della sua carriera, non lo dimenticherà mai.

Ci sono tifosi che hanno apprezzato le parole del giocatore. Ovviamente, non è mancato chi ha criticato il club per avergli fatto gli auguri… Ma questa è ormai la normalità sui social network, dove si legge di tutto. Anche un post di auguri diventa motivo di commenti fuori luogo, quando basterebbe semplicemente ignorare.