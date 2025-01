Ibra rivoluziona tutto, via in tre: Milan ribaltato

Zlatan Ibrahimovic è pronto a cambiare, con tre partenze inevitabili durante il 2025. Ecco di chi si tratta: il punto della situazione

Sono tanti i giocatori in esubero pronti a lasciare il Milan durante il 2025. Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e chiaramente Zlatan Ibrahimovic sono a lavoro per liberarsi di quei calciatori che non rientrano nei piani del club rossonero. Noah Okafor non sarà così l’unico a fare le valigie.

Lo svizzero ha lasciato il Diavolo, volando in Germania per vestire la maglia del Lipsia, che lo ha acquistato in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Il prossimo a poter partire è sicuramente Luka Jović, finito ai margini della squadra dopo l’arrivo di Tammy Abraham. Il serbo si è sempre mostrato poco propenso ad un addio, ma rischia di passare sei mesi in panchina.

Chi starà fuori rosa, ancora, sono Fode Ballo-Toure e Divock Origi. Tutti sembrano essersi dimenticati del terzino e dell’attaccante, che vengono pagati profumatamente per non dare alcun apporto al Milan. Cederli è un dovere, ma non sarà facile visto che in estate hanno rifiutato tutto quello che si poteva rifiutare.

Milan, non solo Jovic: altre due cessioni in avanti

La rivoluzione del Milan è destinata a proseguire soprattutto in avanti. Rafa Leao e Christian Pulisic sono chiaramente gli insostituibili, che non verranno ceduti, salvo clamorose offerte che non sono minimamente all’orizzonte.

Anche Alvaro Morata è destinato a rimanere, magari con un ruolo leggermente diverso. Oltre a Luka Jović e Noah Okafor sono previsti altri due addii. Quello di Samu Chukwueze e Tammy Abraham. Il nigeriano potrebbe fare le valigie anche durante il calciomercato di gennaio, ma l’infortunio non ha favorito la sua partenza. L’Aston Villa, poi, ha messo le mani su Malen e l’ex Villarreal non è più una necessità.

Per quanto riguarda l’inglese, invece, la separazione col Diavolo dovrebbe avvenire a fine stagione. Difficile immaginare la conferma di un attaccante alquanto impreciso sotto porta, che guadagna uno sproposito, oltre 4,5 milioni di euro netti a stagione.

Per una sua permanenza servirebbe una cessione di Alvaro Morata e che il calciatore rinunci a gran parte dello stipendio, guadagnando sui tre milioni di euro netti a stagione, se non addirittura qualcosa meno. Complicato pensare che sia l’inglese che lo spagnolo possano far parte della rosa del Milan della prossima stagione.