La rottura del crociato è una tegola tremenda: il mercato del Milan cambia di nuovo

L’infortunio è un guaio per il club: l’attaccante ha finito la sua stagione. Il sostituto potrebbe essere un obiettivo del Milan

Ci si aspettava un Milan protagonista in questo calciomercato di gennaio. Fino ad oggi sono state abbastanza palesi le lacune della rosa, frutto di scelte sbagliate e di errori di valutazione da parte della dirigenza in estate. Paulo Fonseca ha pagato anche per colpe non sue ma ora non bisogna ripetere lo stesso scenario con Sergio Conceicao, che meriterebbe più supporto in sede di mercato. Fra il poco tempo a disposizione e gli infortuni, l’allenatore deve già fronteggiare molti problemi.

A complicare ulteriormente la situazione ci ha pensato Noah Okafor, che non ha superato le visite mediche con il Lipsia ed è rientrato a Milano. Ora c’è la necessità di trovargli una nuova sistemazione per liberare uno slot nelle liste e consentire l’inserimento di un possibile nuovo acquisto, altrimenti bisognerà ripiegare su Under 22 o su, invece, italiani, ma questi ultimi non sembrano essere presi in considerazione dalla dirigenza.

Infortunio e stagione finita, assalto ad un obiettivo del Milan

C’è un altro fattore che potrebbe complicare il mercato del Milan in ottica giugno. I rossoneri, infatti, erano molto attenti alla situazione di Jonathan David del Lille, che si libererà a parametro zero a fine stagione. Il suo contratto in scadenza è un’opportunità da tenere d’occhio, così come lo è anche per Inter e Juventus. Tutte le italiane, compreso il Milan, rischiano però di restare a bocca asciutta.

L’Arsenal ha perso Gabriel Jesus per tutto il resto della stagione a causa della rottura del crociato: il brasiliano salterà la seconda parte dell’anno e non potrà aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Ora l’attaccante brasiliano ha bisogno di un sostituto e i londinesi starebbero pensando proprio a David. L’idea però è di acquistare subito il canadese, a sei mesi di distanza dalla scadenza, così da anticipare anche la concorrenza.

Per il Milan non si tratterebbe, nel caso, di un problema. David era solo un’idea e nulla più. Molto più pesante, invece, sarebbe la situazione per l’Inter e per la Juventus, che avevano avviato i contatti più seriamente in vista della scadenza del contratto. David è una bella occasione di mercato ma ora rischia di sfumare. I rossoneri probabilmente in estate cercheranno un attaccante di spessore: l’investimento, che andava fatto l’estate scorsa, stavolta non può più essere rimandato.