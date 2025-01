L’avventura al Milan è già finita: terremoto e cessione lampo

Dopo soli sei mesi dallo sbarco a Milanello l’avventura del difensore in rossonero sembra già terminata: si valuta la cessione.

Dopo il passo falso casalingo contro il Cagliari il Milan del nuovo tecnico Sergio Conceicao ha ripreso quel filo interrotto dopo il successo in Supercoppa Italiana. I rossoneri si sono imposti 2-1 sul campo del Como, riuscendo a rimontare l’iniziale svantaggio siglato da Diao con le reti di Theo Hernandez e Rafael Leao. Una vittoria molto pesante per il Milan, ora settimo in classifica a cinque punti dal quarto posto momentaneamente occupato dalla Lazio, tenendo conto che il Diavolo deve ancora recuperare la gara di Bologna.

L’arrivo di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera sembra aver impresso una svolta, quantomeno sul piano dei risultati. Tuttavia l’allenatore portoghese ha fatto capire alla dirigenza che serve migliorare la rosa in questo mercato di gennaio. Molto probabilmente Ibrahimovic e Moncada metteranno a segno qualche colpo per accontentare l’ex allenatore del Porto.

Tuttavia la dirigenza rossonera non sta lavorando solo in entrata, ma anche in uscita. Alcuni giocatori, infatti, non riescono a trovare spazio e sono destinati a lasciare Milanello a gennaio o al massimo in estate. Uno di questi è Strahinja Pavlovic, 23enne difensore serbo arrivato nello scorso calciomercato estivo dal Salisburgo.

In estate lascia il Milan: addio al difensore

Il Milan aveva speso 18 milioni di euro più 2 di bonus per arrivare a Pavlovic, che aveva anche firmato un quadriennale con la società di via Aldo Rossi. Un investimento che finora non ha però ripagato. Sono 14 le presenze stagionali del giovane difensore, in panchina nelle ultime sei gare di Serie A senza mai entrare in campo.

Nemmeno l’arrivo di Sergio Conceicao ha cambiato la situazione di Pavlovic: se nelle prossime gare dovesse confermarsi questa tendenza l’addio a fine stagione diventerebbe un’ipotesi molto concreta. Il club rossonero non vorrebbe però cedere l’ex Salisburgo a titolo definitivo: l’idea dei vertici milanisti è quella di mandarlo un anno in prestito in qualche altra squadra per fargli accumulare l’esperienza necessaria.

Al momento, però, non sembrano esserci club realmente interessati al difensore serbo. Le voci parlano di qualche sondaggio da parte di squadre della Premier League e della Liga, ma fino a oggi nessun avvicinamento serio. Sono quindi mesi decisivi per il futuro di Pavlovic: a gennaio non dovrebbe muoversi, se ne parlerà eventualmente a giugno.