Milan, niente Rashford: l’attaccante arriva dal Chelsea

Le ultime sull’attacco del Milan, con l’affare Marcus Rashford che non si sblocca. Il nuovo colpo può arrivare comunque dalla Premier League

Al 17 di gennaio il calciomercato del Milan non si è ancora sbloccato, né in entrata né in uscita. Sergio Conceicao è in attesa di rinforzi per allungare una rosa che presenta parecchie lacune, soprattutto adesso che è falcidiata dagli infortuni.

La situazione non è certo delle migliori e a Torino, contro la Juventus, i rossoneri sono pronti a presentarsi con un attacco davvero inedito e senza alternative. Contro i bianconeri, infatti, Christian Pulisic, al massimo andrà in panchina, Samu Chukwueze è infortunato e Noah Okafor sta vivendo una situazione da separato in casa. Così a comporre il tridente saranno Rafa Leao, Tammy Abraham e Alex Jimenez.

Il Diavolo cerca dunque rinforzi per migliorare il reparto offensivo e il nome in cima alla lista continua ad essere quello di Marcus Rashford, ma negli ultimi giorni non ci sono stati aggiornamenti. L’affare fatica a decollare per via dei costi troppo altri e può dunque davvero naufragare, nonostante il forte interesse da parte di Zlatan Ibrahimovic. E’ inevitabile, dunque, guardare altrove alla ricerca di alternative.

Milan, occhi in Inghilterra: l’attaccante parla portoghese

L’ultima idea del Milan è Marco Guidi de La Gazzetta dello Sport a lanciarla. Il noto giornalista scrive dell’interesse del Diavolo per Joao Felix. E’ il portoghese, che tanto piace a Sergio Conceicao, l’alternativa a Marcus Rashford.

Il giocatore potrebbe arrivare grazie all’aiuto di Jorge Mendes, agente di entrambi. Al Chelsea, come capita spesso, c’è abbondanza, ma fino a questo momento il calciatore ha giocato diciannove partite, di cui undici in Premier League, cinque in Conferenza League, due in EFL Cup e una FA Cup. I gol segnati sono stati sette, due, invece gli assist, in 941 minuti disputati (dati di transfermarkt).

Il talento di Joao Felix non è certo in discussione: il classe 1999 portoghese, però, non è mai esploso come in tanti pensavano, nonostante abbia giocato in diverse grandi squadre del panorama europeo. E’ indubbio che possa far comodo al Milan di Sergio Conceicao visto che può giocare praticamente ovunque nel reparto offensivo. Agisce soprattutto sulla sinistra e al centro, ma viene impiegato anche come attaccante ed esterno di destra. Ma la domanda è a che condizioni il Chelsea è disposto a cederlo al Milan?