Milan, colpo immediato dal Chelsea: arriva il via libera

Il Milan può mettere le mani sul centrocampista già nei primi giorni del calciomercato di gennaio: il punto della situazione

Ancora un colpo dal Chelsea. Il Milan potrebbe presto mettere le mani su un nuovo giocatore che non rientra più nei piani del club londinese.

Non è un segreto, d’altronde, che il Diavolo, a prescindere dalle condizioni di Ismael Bennacer, sia intenzionato a regalare a Paulo Fonseca un centrocampista che possa dare una mano a Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana fin da subito. In prima linea ci sono i calciatori della Serie A: in dirigenza sono consapevoli del fatto che aggiungere in rosa un calciatore che conosce già il campionato italiano possa permettergli un adattamento più rapido. Ecco perché il preferito è sicuramente Ricci, ma come più volte detto, il Torino è una bottega cara e difficilmente lo lascerà andare per meno di 30 milioni di euro.

Costano meno Frendrup del Genoa, Bondo del Monza e Belahyane del Verona: per strapparli ai rispettivi club servirebbe comunque, circa 15/20 milioni. Ecco perché l’occasione potrebbe alla fine arrivare dall’estero. Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani potrebbero così decidere di prendere un giocatore con la formula del prestito.

Calciomercato Milan, il Chelsea lo cede in prestito

E l’occasione può arrivare, come è accaduto spesso nelle ultime sessione di calciomercato, dalla Premier League e più precisamente da Londra.

Il Chelsea, d’altronde, ha una rosa infinita e molti calciatori hanno voglia di cambiare aria, per poter giocare con maggiore continuità. Tra gli elementi in esubero c’è sicuramente Casadei. Il giovane italiano è pronto a far ritorno a casa e il Milan può essere una soluzione. Il Diavolo, però, oggi sta pensando ad un centrocampista con caratteristiche diverse dall’ex Inter. Ecco perché Monza e Lazio potrebbero rappresentare la giusta destinazione per Casadei.

Ma nel Chelsea c’è un altro calciatore che non è mai sparito dai radar di Geoffrey Moncada. Stiamo chiaramente parlando di Chukwuemeka: stavolta può essere davvero la volta buona per vederlo in rossonero. Il Diavolo ci aveva pensato anche in estate ed è pronto a farlo nuovamente in inverno. Servirà però prestare attenzione alla concorrenza: il giocatore è nel mirino di tante squadre. In Italia piace anche a Juventus e Napoli, ma attenzione allo Strasburgo oltre ai club di metà classifica di Premier League, che fiutano l’affare.