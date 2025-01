Arriva un altro no: non c’è pace per il mercato del Milan

Il Milan deve fare i conti con un calciomercato complicato: strappare il sì alle altre squadre non appare alquanto facile

E’ pronto ad infiammarsi proprio in queste ore il calciomercato del Milan. Il Diavolo aspetta il via libera per mettere le mani su Kyle Walker, prima di fiondarsi su altri obiettivi. I colpi da fare, d’altronde, sono diversi e Sergio Conceicao vuole rinforzi per allungare una rosa che presenta davvero parecchie lacune.

Se dovesse partire Fikayo Tomori sarebbe inevitabile anche l’acquisto di un difensore centrale. Pensare di poter affrontare la prossima parte della stagione con i soli Gabbia e Pavlovic rappresenterebbe un errore troppo grande. E’ vero che Walker può anche giocare da centrale, ma un difensore di ruolo sarebbe decisamente meglio, così da permettere all’inglese di occupare la posizione a lui più congeniale quella di terzino destro, con Emerson Royal che si accomoderebbe in panchina.

Come detto, però, il calciomercato del Milan dovrebbe prevedere anche altri acquisti, in altri ruoli. Le lacune sono diverse e i tifosi, come il mister, speravano di poter vedere già in rosa un nuovo centrocampista. Un mediano sarebbe stato indispensabile (lo è chiaramente anche tuttora) per far rifiatare Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, che hanno finito la benzina e che avrebbe bisogno di un sostituto.

Milan, il colpo in avanti: il punto della situazione

I tifosi del Milan si augurano che entro i prossimi dieci giorni possa arrivare anche un nuovo attaccante. L’idea di cedere Noah Okafor non è certo cambiata.

Lo svizzero è ormai ai margini del progetto rossonero, tanto da non essere convocato nemmeno contro la Juventus. Si spera così che l’ex Salisburgo possa fare le valigie per trasferirsi in Germania o magari in Inghilterra. Per quanto riguarda il nuovo arrivo in avanti, non sarà certo Marcus Rashford. La pista è stata abbandonata dopo la decisione di puntare su Kyle Walker.

Il Milan così ha spostato le proprie attenzioni su Joao Felix. L’idea è quella di prendere il portoghese, grazie all’aiuto dell’agente Jorge Mendes, in prestito, magari di un anno e mezzo, con diritto di riscatto fissato sui 35 milioni di euro. Un’idea che al momento non piace al Chelsea, che vorrebbe garanzie in merito alla cessione del suo calciatore. Il Diavolo dunque deve fare i conti con un altro no, che complica ulteriormente il mercato.