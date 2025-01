Bye bye Milan, se ne va in Premier League: l’affare si chiude in settimana

Tempo di cessioni in casa Milan con i rossoneri che sono pronti a chiudere un affare in uscita in Premier League.

In attesa di giocare la partita decisiva in Champions League contro il Girona, il Milan è concentrato sul mercato sia per quello che riguarda le operazioni in entrata che per quelle in uscita.

Reduce dalla sconfitta in campionato contro la Juventus, il Milan cerca il riscatto in Europa con la possibilità di continuare a sperare nella qualificazione diretta agli ottavi di Champions League in caso di vittoria contro il Girona. I rossoneri dovranno conquistare due vittorie nelle ultime due sfide per arrivare tra le prime otto del maxi girone ed evitare gli spareggi. Un risultato che porterebbe la squadra di Conceicao già un turno avanti in coppa oltre ad una maggiore entrata economica. Intanto il club sta cercando di cedere un calciatore che non rientra nei piani del tecnico portoghese.

Calciomercato, il Milan pronto a chiudere una cessione in Premier League

Nonostante la trattativa saltata con il Lipsia il destino di Noah Okafor potrebbe essere lontano dal Milan con l’attaccante svizzero che è finito nel mirino di alcune squadre di Premier League. In Inghilterra, infatti, ci sarebbero West Ham e Bournemouth interessate al cartellino della punta elvetica.

Il giocatore classe 2000 non sembra rientrare nei piani di Sergio Conceicao con il Milan che in questo gennaio potrebbe cambiare molto all’interno della rosa a disposizione del tecnico ex Porto. Okafor ha già dato il suo ok all’addio al Milan per provare a trovare maggiore spazio in questa seconda parte di campionato e accetterebbe di buon grado un passaggio in Inghilterra.

Oltre all’attaccante ex Salisburgo ci sono diversi giocatori che sembrano essere sul piede di partenza. Il Milan, anche per una questione di liste, non potrà cambiare troppo durante il mese di gennaio ma si prepara ad ascoltare le offerte che arriveranno in questi giorni per i giocatori cedibili. Emerson Royal, Pavlovic, Chukwueze, Jovic e Loftus-Cheek non sembrano essere centrali nel corso di Conceicao e, se dovesse arrivare l’offerta giusta, saluteranno il Milan.

Per quello che riguarda i movimenti in entrata sembra essere ormai ad un passo l’acquisto di Kyle Walker che ha già salutato i suoi compagni al Manchester City. In attacco il nome forte è quello di Joao Felix con Sergio Conceicao che sarebbe felice di avere a disposizione il connazionale per andare a mettere un tassello importante per quello che riguarda la batteria dei trequartisti nell’organico dei rossoneri.