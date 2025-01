Colpo sull’asse Milan-Juve: l’annuncio è appena arrivato

Milan e Juventus stanno vedendo intrecciarsi in più di un’occasione le loro strade per quello che riguarda il calciomercato.

Durante il mese di gennaio sono stati diversi i contatti tra Milan e Juventus per eventuali trattative di mercato e nelle ultime ore è giunto un annuncio importante sul futuro di un calciatore.

Mancano poco più di dieci giorni alla chiusura ufficiale del calciomercato invernale con le squadre che devono cercare di accelerare i tempi per provare a mettere a segno quei colpi necessari a migliorare gli organici. Per Milan e Juventus in queste ultime settimane ci sono state diverse voci di mercato che hanno visto come protagoniste le due società, spesso in contatto per calciatori che potrebbero cambiare maglia passando da Milano a Torino o viceversa.

Milan-Juventus, arriva il nuovo annuncio di mercato: cambia tutto

L’interesse da parte della Juventus per Fikayo Tomori è sempre vivo con il Milan che non chiude alla cessione del difensore inglese ma che non vorrebbe andare a rinforzare ulteriormente una diretta rivale per un posto in Champions League. Memore dell’affare Kalulu, chiuso in estate, i rossoneri non vorrebbero andare a cedere il giocatore ai bianconeri.

Nelle ultime ore Enzo Bucchioni, giornalista esperto di Milan, ha parlato a Milannews commentando il possibile affare tra le due società: “Kalulu dovrebbe indurre il Milan a non rinforzare la Juventus che è una diretta concorrente per un posto in Champions League e puoi ancora riprendere. Se la Juventus non dovesse prendere Tomori prenderà un altro centrale e si rinforzerà lo stesso”.

I tifosi del Milan sperano di non vedere un altro calciatore passare dalla squadra rossonera alla Juventus come accaduto con Kalulu che, dopo il trasferimento a Torino sembra essere tornato quello dell’anno dello scudetto. La dirigenza rossonera sta battendo anche altre piste per quello che riguarda il futuro dell’ex Chelsea che sarebbe finito nel mirino anche di Tottenham ed Aston Villa che al momento però non hanno raggiunto l’offerta messa sul piatto dalla Juventus.

Il Milan chiede circa 30 milioni di euro per il cartellino del difensore inglese ed al momento, tramite bonus, solamente la Juventus è arrivata a soddisfare le richieste dei rossoneri. L’arrivo di Walker rischia di togliere spazio ai centrali a disposizione di Sergio Conceicao con il calciatore del Manchester City che giungerà a Milanello con l’opportunità di essere schierato sia sulla fascia destra che al centro.