Milan-Orsolini, infortunio e valutazione: i conti non tornano

La reazione al possibile colpo Riccardo Orsolini. Mentre il Milan tratta Santiago Gimenez, la proposta al Bologna fa discutere

Il Milan piomba su Riccardo Orsolini. Nella serata di ieri è giunta la notizia del forte pressing del Diavolo per l’esterno del Bologna. Un pressing – raccontato da Sky Sport – tanto da aver spinto il club rossonero, secondo quanto detto, a mettere sul piatto un’offerta da 18 milioni di euro più il cartellino di Noah Okafor.

Un’offerta che sarebbe stata rifiutata dai rossoblu, ma il Milan avrebbe pronto il rilancio, 20 milioni di euro, lo svizzero e il prestito di Samu Chukwueze. Una proposta alla quale i tifosi del Diavolo sui social hanno faticato a credere. Basta farsi un giro su X per capire l’opinione comune del sostenitore rossonero.

Okafor , sette giorni fa era stato dato con un diritto fissato a 26 Oggi lo offrono al Bologna + 18 mln per prendere Orsolini?

E quanto vale Orsolini? E nel mezzo del tentativo x Gimenez danno via 18 mln ? Mi sembra molto molto strano . — Luca Cohen (@lucacohen) January 24, 2025

Io ci posso pure credere al #Milan su #Orsolini. Avrebbe tanto senso Ma 20 più il cartellino di #Okafor più il prestito di #Chukwueze? E quanto vale? 50 mln? 🤣🤣🤣 https://t.co/N0dORbrNCb — Daniele Triolo (@triolo_daniele) January 24, 2025

Già mi sembrerebbe folle scambio secco Okafor-Orsolini… figurati dargli pure 18 milioni — Albert (@AlbertMotta82) January 24, 2025

Orsolini a me piace ma valutazione di 35 mln non esiste e infatti è l’ennesima cagata dimarziana. In più piccolo particolare: è rotto e starà fuori un mese circa. Molto credibile che ti privi di due esterni e ne prendi uno rotto — Espertheo (@espertheo) January 24, 2025

Milan, colpo Orsolini: valutazione esagerata

“Gli esami a cui è stato sottoposto oggi Riccardo Orsolini hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Tempi di recupero previsti 3-4 settimane circa“. Recita così il comunicato ufficiale del Bologna dopo l’infortunio avuto nel corso della sfida contro il Borussia Dortmund.

Il Diavolo, in forte emergenza in avanti, sarebbe pronto a prendere un giocatore attualmente infortunato, cedendone due che hanno recuperato da poco. Aggiungiamo poi che verosimilmente ci sarà Bologna-Milan da recuperare proprio a febbraio, prima del rientro di Orsolini.

Tutto alquanto strano, come le valutazioni fatte: pochi giorni fa Okafor era stato ceduto per una cifra complessiva di circa 27 milioni di euro, tra prestito e riscatto. Ora viene offerto al Bologna per Orsolini, più 18 milioni. La valutazione dell’esterno italiano sarebbe dunque di 45 milioni, ma con la nuova proposta si salirebbe a 47 più il prestito di Chukwueze. Il mercato è strano, ma stavolta i conti non tornano per davvero