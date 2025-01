Fra rientro e mercato: ore cruciali per Chukwueze

Buone notizie da Milanello per il recupero di Chukwueze ma attenzione al mercato: è arrivato un serio sondaggio dall’Italia

Il Milan si sta preparando per la sfida contro il Parma di domenica. Sergio Conceicao, che domani non parlerà in conferenza stampa, è alle prese con una situazione complicata a causa dei tanti impegni ravvicinati e dei tanti infortuni. Mancano ancora diversi giocatori appello, ancora alle prese con problemi fisici, poi ci sono le lacune della rosa che, per il momento, la società non ha ancora colmato ricorrendo al mercato. Emerson Royal, che si è infortunato gravemente al polpaccio, sarà sostituito da Walker, che non sarà però in campo col Parma.

Spazio di nuovo a Davide Calabria quindi, autore di una buona prestazione col Girona, in attesa dell’arrivo dell’inglese (che tornerà in Inghilterra dopo le visite mediche col Milan per risolvere alcune questioni burocratiche). Per quanto riguarda gli altri infortunati, Loftus-Cheek e Thiaw lavorano ancora a parte mentre è totalmente a disposizione Noah Okafor. Nelle ultime ore, il Milan ha pubblicato sui social un suo video in azione durante l’allenamento con scritto “Injured? Definitely NOah” in risposta a quanto accaduto col Lipsia. Arrivano novità anche per quanto riguarda Samuel Chukwueze.

Chukwueze rientra in gruppo

Il nigeriano è fermo da diverse settimane a causa di un infortunio muscolare serio. Ora però è pronto a tornare: Samu infatti oggi è tornato ad allenarsi in gruppo, potrebbe quindi essere a disposizione per la partita di domenica contro il Parma. Un rientro importante perché rappresenta un’alternativa per l’attacco, dove anche Pulisic ha dovuto fare i conti con diversi problemi nell’ultima settimana.

L’americano è tornato in campo col Girona ed è quindi recuperato, adesso a lui si aggiunge anche Chukwueze. Un’ottima notizia per Conceicao che, pian piano, sta recuperando tutti. In questo momento gli infortunati sono: Thiaw, Loftus-Cheek ed Emerson Royal oltre al lungo degente Florenzi. I primi due potrebbero rientrare nel giro di qualche settimana, a quel punto la rosa sarà (quasi) al completo.

Sondaggio dalla Serie A per Chukwueze

Per Chukwueze però ci sono anche le sirene del calciomercato. Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi di un interesse dalla Premier League, in particolare dall’Aston Villa dove allena Uni Emery, con il quale ha raggiunto grandi traguardi al Villarreal.

Attenzione però anche a clamorose piste in Serie A: secondo il Corriere dello Sport, il Bologna di Sartori avrebbe fatto un sondaggio per lui in queste ore. Sarebbe davvero interessante vedere Chukwueze nelle mani di Vincenzo Italiano in un calcio offensivo e in una piazza con meno pressioni, ma il Milan vuole almeno 20 milioni per cederlo.