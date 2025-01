Svelato il segreto del casco di Hamilton, tifosi della Ferrari sorpresi

Emerge da dove trae origine il tipo di casco che il pilota inglese ha scelto per il suo debutto in pista con la Rossa: ecco i dettagli.

Questa settimana è stata storica: Lewis Hamilton è stato a Maranello per la prima volta, ha indossato i colori rossi per la prima volta e ha guidato una Ferrari F1 per la prima volta. Questi eventi hanno scatenato i tifosi ferraristi e anche tanti altri appassionati della F1, curiosi di vedere questo suo debutto con la nuova scuderia.

In attesa di quella che sarà la presentazione del team, il sette volte campione del mondo ha già fatto parlare di sé. Dal punto di vista mediatico, l’operazione Hamilton-Ferrari si è già rivelata vincente. Bisognerà vedere se in pista le cose andranno bene nel momento in cui bisognerà fare sul serio. Il test pre-campionato si svolgerà dal 26 al 28 febbraio in Bahrain, poi il campionato partirà nel weekend 14-16 marzo a Melbourne. Lì servirà farsi trovare pronti.

Ferrari F1, Hamilton e la scelta del casco a Fiorano: c’è una spiegazione

Prima di scendere in pista a Fiorano, è stato mostrato il casco che Hamilton avrebbe indossato per guidare la SF-23: colore giallo intenso, con ovviamente delle scritte riguardanti gli sponsor. Non si sa ancora se lo riproporrà quando ci sarà il test o se in Bahrain avrà colori differenti.

Intanto è emersa l’origine del casco scelto da Lewis per il suo debutto al volante di una Ferrari F1. Come spiegato da Formula Passion, colore giallo lo ha accompagnato nei suoi primi anni nel Mondiale, ma gli appartiene da ancora prima: quando era un bambino e correva con i go-kart a Rye House, nell’Hertfordshire (Inghilterra). Non vi è alcun legame con Ayrton Senna, che a sua volta usava quella colorazione che ha ispirato altri piloti. Lo stesso Hamilton si ispira al leggendario brasiliano, però quel casco non c’entra con lui.

Il primissimo casco di Lewis era rosso, poi in occasione di un Natale suo padre gliene ha regalato uno nuovo e scelse il giallo, colore scelto per riconoscerlo in maniera chiara quando arrivavano i kart in massa. Il pilota voleva aggiungere anche il rosso, il blu e il verde. Fu papà Anthony a dipingere a mano la colorazione, perché far fare il lavoro a un professionista sarebbe stato troppo costoso.