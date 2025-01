Trattativa avanzata: firma col Milan imminente

Firma con il Milan ad un passo: la trattativa è già in stato avanzato e potrebbe concludersi positivamente nel giro di poco tempo

Il calciomercato del Milan si è acceso in quest’ultima parte. Kyle Walker è il primo acquisto, e anche l’unico finora. L’ufficialità è arrivata nella serata di ieri: maglia numero 32 per lui, in onore di David Beckham, uno dei giocatori più amati d’Inghilterra. Il terzino ha deciso di lasciare il Manchester City dopo tanti anni per vivere una nuova avventura. A 35 anni, è pronto a portare al Milan un po’ di quell’atteggiamento e di mentalità vincente di cui la squadra ha bisogno. Un acquisto che ricorda molto quelli di Kjaer e di Ibrahimovic nel gennaio del 2020, decisivi per i traguardi successivi.

Walker non dovrebbe però essere l’unico colpo di questa sessione. Il Milan sta provando a prendere anche un centravanti. Si tratta di Santiago Gimenez, scelto dalla società rossonera già in estate. L’uomo giusto è lui, per il presente e anche per il futuro, ma per convincere il Feyenoord servono 40 milioni. Il giocatore spinge per andare ma gli olandesi vogliono evitare. In ogni caso, se non dovesse andare a buon fine, la trattativa si riaprirà in estate. Ma i dirigenti rossoneri stanno portando avanti anche altre questioni.

Il Milan vuole blindarlo: pronto un nuovo contratto

In casa rossonera si attende solo l’ufficialità per i rinnovi di contratto di Mike Maignan e di Tijjani Reijnders: con entrambi l’accordo è totale, probabilmente gli annunci arriveranno verso fine stagione. Anche con Christian Pulisic siamo a buon punto: il Milan è pronto a fargli firmare un contratto da protagonista. Trattative avanzate anche con Lorenzo Torriani, il portiere classe 2005 che si è messo in mostra in estate durante la tournée negli USA con Fonseca.

Come scrive Matteo Moretto, il Milan è pronto a fargli firmare un nuovo contratto, al momento in scadenza nel 2027. L’idea è quella di blindarlo perché lui ha tanta considerazione. Inoltre, il suo nome è sul taccuino anche di grandi squadre d’Europa: nelle scorse settimane si è parlato addirittura di Manchester City, con Pep Guardiola molto interessato alle sue abilità da portiere anche anche da primo costruttore – caratteristica che abbiamo potuto apprezzare nelle amichevoli pre stagionali.

Torriani quest’anno ha fatto anche il debutto in Champions League contro il Liverpool, subentrato a Maignan per infortunio. Ha giocato poi in Coppa Italia contro il Sassuolo. Non ha ancora esordito in Serie A ma ha giocato con il Milan Futuro per quattro partite. Oggi il Milan lo considera il terzo portiere della prima squadra dopo Sportiello, con prospettive da secondo magari già a partire dalla prossima stagione. Torriani è uno dei talenti più importanti del settore giovanile rossonero: è chiuso dal fenomeno Maignan, ma i rossoneri vogliono tenerselo stretto.