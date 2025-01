Pavlovic domina e si prende il Milan: l’annuncio dopo la partita

E’ successo al termina della sfida tra il Milan e il Parma: ora non ci sono davvero più dubbi. Il punto della situazione

Strahinja Pavlovic si è preso il Milan. Ora non ci sono più dubbi. Il difensore serbo è stato schierato per la seconda volta titolare dopo averlo fatto contro il Girona. Ma stavolta ha un sapore decisamente diverso. In Champions League Sergio Conceicao era stato di fatto obbligato a puntare sull’ex Salisburgo vista la squalifica di Fikayo Tomori e l’infortunio di Malick Thiaw.

Mercoledì a San Siro la prestazione è stata positiva, nonostante una disattenzione, che sarebbe potuta costare cara senza un intervento provvidenziale di Mike Maignan. Alla fine, però, i giornali hanno premiato Pavlovic anche con dei sette in pagella. Oggi, come detto, è arrivata la conferma.

Sergio Conceicao ha scelto di dare continuità al serbo con Matteo Gabbia, nonostante la presenza di Fikayo Tomori, rimasto in panchina per tutta la partita. Una scelta tecnica, dettata verosimilmente dalla presenza in campo di un uomo d’area di rigore come Milan Djuric. La risposta di Pavlovic è stata più che positiva.

Milan, Pavlovic vuole restare: arriva l’annuncio

Il centrale ha così tenuto a bada agevolmente Djuric, ma anche vinto i duelli in velocità – a campo aperto – con gli attaccanti del Parma. Un recupero di Cancellieri è stato festeggiato da San Siro con un vero e proprio boato. Poi è stato tra i protagonisti principali della rimonta.

Ha suonato la carica portandosi in avanti e facendo il centravanti. Ha pure trovato il gol, annullato per centimetri, prima di servire l’assist per la rete di Samu Chukwueze. A fine partita così anche il Milan ha riconosciuto la sua importanza, facendolo parlare in conferenza stampa.

E Pavlovic ha chiuso le porte, per l’ennesima volta, alle voci che lo vorrebbero lontano dal Milan: “So che non ho giocato per 10 partite e ci sono state tante voci sui media. Ma sono qui, con la testa sono e voglio restare qui”. Poi sono arrivate delle dichiarazioni sulla partita e sul caso Conceicao-Calabria: ”È stato un match difficile, ma siamo felici dei tre punti. Mi è piaciuta la mentalità che abbiamo mostrato sull’1-2. Lite? Non ero con loro, ma sono sicuro che tutto sia ok. Sono cose che succedono nel calcio. Sono sicuro che ci sarà stato un malinteso”