Milan-Parma in diretta, cronaca e risultato live: le formazioni ufficiali

Gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita della 22esima giornata della Serie A 2024/2025.

Dopo la vittoria conseguita in Champions League contro il Girona, il Milan oggi sfida il Parma a San Siro. Per la squadra di Sergio Conceicao è fondamentale vincere e ridurre la distanza dal quarto posto nella classifica, in attesa che stasera si giochi Lazio-Fiorentina.

I rossoneri stanno deludendo in questo campionato, ma hanno ancora la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions. I ragazzi di Fabio Pecchia li hanno già sconfitti all’andata allo stadio Ennio Tardini e riproveranno a strappare punti anche a Milano. Non vanno sottovalutati.

Serie A, Milan-Parma: la cronaca della partita

Alle ore 12:30 l’arbitro Abisso fischierà l’inizio del match.

Le formazioni ufficiali di Conceicao e Pecchia

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Pavlović, Hernández; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leão. A disp.: Sportiello; Bartesaghi, Jiménez, Terracciano, Tomori; Bennacer, Zeroli; Abraham, Camarda, Chukwueze, Jović, Okafor. All.: Conceição.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Hernani, Sohm; Man, Cancellieri, Mihăilă; Djurić. A disp.: Corvi, Moretta; Leoni, Løvik, Trabucchi; Camara, Estévez, Keita, Hainaut, Plicco; Almqvist, Haj, Ondrejka. All.: Pecchia.

Arbitro: Abisso di Palermo.