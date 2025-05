Colpo Kean in Serie A, che affare: lascia la Fiorentina dopo un solo anno

Moise Kean è pronto a riprovarci. L’attaccante in una grande del calcio italiano: il colpo può andare in porto durante il calciomercato di gennaio

Davvero in pochi si aspettavano una stagione così importante da parte di Moise Kean. Ad esultare è chiaramente la Fiorentina che ha messo a segno un grande colpo. Un colpo da 18 milioni di euro, che adesso vale praticamente il triplo. I Viola, infatti, sono più che consapevoli del fatto che l’azzurro in estate rischia seriamente di fare le valigie per trasferirsi in un top team. Ormai tutte le grandi squadre italiane e non ci stanno pensando seriamente.

Impossibile non farlo. E’ vero che Kean non trova la rete in Serie A da più di un mese, dal match del 5 aprile contro il Milan, ma in stagione sono ben 23 i centri, di cui 17 in campionato, 5 in Conference League e 1 in Coppa Italia, in 42 partite disputate, con oltre 3300 minuti giocati.

Moise Kean, dunque, come detto, sta facendo gongolare la Fiorentina, oltre che Luciano Spalletti e la nazionale italiana. Ma c’è una squadra che chiaramente ha dei rimpianti ed è la Juventus, che forse ha lasciato andare troppo presto. D’altronde Kean è solo un classe 2000.

L’Inter pensa a Kean: il piano per acquistarlo

Ora, però, la Juventus potrebbe dover fare i conti anche con un approdo di Kean nella squadra calcisticamente più odiata, l’Inter di Beppe Marotta. I nerazzurri, con i soldi della Champions League, vogliono farsi un grande regalo e l’attaccante italiano è tra i nomi in cima alla lista della spesa dei campioni d’Italia.

D’altronde basta pagare la clausola di 52 milioni di euro per strapparlo alla Fiorentina. L’Inter è intenzionata a far spazio per un grande bomber: sicuramente Correa farà le valigie ed è molto probabile che faccia lo stesso anche Arnautovic. I nerazzurri, inoltre, vorrebbero privarsi di Taremi.

L’iraniano, è vero, non ha fatto male contro il Barcellona, ma la stagione non può certamente essere considerante in maniera positiva. Serve però un’offerta e soprattutto la volontà da parte del giocatore di fare la valigie dopo una sola annata. Così ci sarebbe lo spazio per il grande colpo e si sa, Beppe Marotta preferisce mettere le mani su giocatori che conoscono bene il campionato italiano. Kean, dunque, può davvero essere il profilo perfetto per i nerazzurri