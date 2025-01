Proposto al Milan un attaccante italiano: è l’alternativa a Gimenez

L’entourage dell’attaccante italiano lo ha proposto al Milan, per i rossoneri è l’alternativa a Gimenez: tutti i dettagli

Siamo entrati in una settimana decisiva per la stagione del Milan. Mercoledì si gioca una partita importante di Champions League: con i tre punti, la squadra di Sergio Conceicao si qualificherebbe automaticamente agli ottavi di finale del torneo senza passare dai Play Off. Un traguardo molto importante che, tra l’altro, consentirebbe ai rossoneri di evitare due partite toste e di avere più tempo per riposare dopo un calendario insensato. Domenica poi c’è il derby contro l’Inter, il secondo in questo inizio di 2025 dopo quello in finale di Supercoppa Italiana, ed è un’altra partita da non fallire per l’obiettivo quarto posto.

Non è finita qui: è anche l’ultima settimana disponibile per le operazioni di calciomercato. Ufficializzato Walker nei giorni scorsi (sarà a disposizione per l’Inter), la rosa milanista avrebbe bisogno di altri rinforzi: uno a centrocampo e, magari, uno in attacco. Per quanto riguarda il primo, al momento non ci sono indiscrezioni né trattative avanzate; per il secondo, invece, l’obiettivo è Santiago Gimenez, lo stesso di fine estate. Trattativa complessa ma non impossibile e oggi può essere una giornata chiave. Se dovesse saltare, ci sarebbe un’alternativa italiana.

Ecco l’alternativa a Gimenez: è stato proposto dall’agente

Come vi abbiamo raccontato più volte nei giorni scorsi, il Milan ha scelto il messicano per l’attacco del presente e del futuro. Ad oggi, per caratteristiche, prezzo e potenzialità, il mercato non offre soluzioni migliori. Servono però 40 milioni per convincere il Feyenoord e i rossoneri sembrano intenzionati ad avvicinarsi a quella cifra. La dirigenza ci proverà fino alla fine, consapevole però che non è semplice convincere gli olandesi. Ecco quindi che si fa strada un’alternativa.

Questa stagione sembra essere quella della consacrazione per Lorenzo Lucca dell’Udinese, arrivato a quota 10 gol in questa stagione in tutte le competizioni. Dopo l’esperienza all’Ajax in Olanda, l’attaccante italiano è rientrato in Italia e con la maglia dei friulani si sta togliendo delle belle soddisfazioni. A fine stagione può diventare un’opportunità di mercato importante per diverse squadre: ad esempio, Ranieri ha annunciato che anche la Roma lo segue e nella corsa potrebbe inserirsi anche il Milan.

Lucca è infatti stato proposto dal suo entourage ai rossoneri che però al momento sono concentrati su Gimenez e faranno di tutto per arrivare al messicano. Se non dovesse concretizzarsi l’affare, il Milan lavorerà nei prossimi mesi per farlo arrivare in estate ma nel frattempo aumenterebbe prezzo e concorrenza. Ecco perché bisogna trovare strade alternative e Lucca è una di queste. L’Udinese potrebbe chiedere dai 20 ai 30 milioni per lasciarlo partire.