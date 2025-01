Gimenez-Milan, giornata chiave: la decisione dei rossoneri

Filtra fiducia da Casa Milan per la trattativa con il Feyenoord per Gimenez: oggi giornata chiave, i rossoneri hanno preso una decisione

Prosegue, e con fiducia, la trattativa con il Feyenoord per Santiago Gimenez. Ieri, prima di Milan-Parma, Paolo Scaroni ha smorzato un po’ gli entusiasmi parlando di un affare difficile a gennaio ma in realtà la società ci sta provando ancora e oggi può essere una giornata decisiva. L’acquisto di un centravanti già in questa sessione sarebbe una manna per la squadra, per i tifosi e soprattutto per Sergio Conceicao, che incrocia le dita nella speranza di avere un goleador a disposizione il prima possibile per questa seconda parte di stagione.

Il Milan aveva provato ad acquistare Gimenez già sul finire dell’estate: erano gli ultimi giorni e il Feyenoord rifiutò l’offerta per il poco tempo a disposizione per cercare un sostituto. Nonostante il precedente, la dirigenza rossonera ha pensato di provare la stessa strategia e quindi di riaccendere la trattativa nei giorni finali. Gli olandesi per adesso rispondono allo stesso modo: vogliono tenerlo fino a fine stagione ma in caso di offerta da 35-40 milioni si può fare. E il Milan sta pensando di avvicinarsi a quella somma.

Il Milan aumenta l’offerta per Gimenez, i dettagli

Come riportato dal giornalista Daniel Reyes, il Milan si avvicinerà alle richieste del Feyenoord per arrivare a Gimenez. La nuova offerta dei rossoneri, quindi, dovrebbe aggirarsi intorno ai 35 milioni e dovrebbe essere formalizzata nella giornata di oggi, ecco perché questo lunedì può diventare cruciale per l’acquisto del centravanti messicano. I rossoneri hanno due elementi a favore: la volontà del ragazzo, che sogna di vestire la maglia milanista, e il suo entourage.

Per Gimenez e il suo agente, il Milan è una grossa opportunità e per questo motivo anche loro stanno spingendo con il Feyenoord per arrivare ad un accordo. Come in estate, anche stavolta gli olandesi sono restii alla cessione in assenza di un sostituto all’altezza e anche perché hanno grosse ambizioni in Europa e in campionato. Tant’è che si sono anche opposti alla cessione di Hancko alla Juventus, un altro elemento chiave della squadra.

Hoy es un día clave en la negociación entre Feyenoord y Milan. Los italianos se van a acercar a lo que piden los holandeses. El entorno de Santiago Gimenez ve con buenos ojos el fichaje por el Milan. — Daniel Reyes Villaseñor (@barracudo) January 27, 2025

Il Milan ci proverà fino alla fine e sembra disposto ad aumentare anche l’offerta, come abbiamo detto. Ed è una contro tendenza considerando che fino ad oggi RedBird ha sempre posto un limite di 20 milioni per ogni spesa. Stavolta c’è il via libera per un investimento più sostanzioso. Ed è necessario perché il Milan deve avere un centravanti di livello per il presente e per il futuro: per talento, costi, potenziale e caratteristiche, oggi sul mercato non c’è niente di meglio di Gimenez.