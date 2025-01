@ML – Chi è Santiago Gimenez con Daniel Reyes: “Potenziale top player, ma la trattativa è complicata”

Chi è Santiago Gimenez e a che punto è la trattativa con il Milan: facciamo il punto della situazione insieme al giornalista Daniel Reyes

Il Milan vuole Santiago Gimenez, di nuovo. Dopo il tentativo fatto nelle ultime ore del mercato estivo, i rossoneri ci stanno riprovando anche adesso, anche stavolta in leggero ritardo. Sarebbe stato meglio avanzare la trattativa nei mesi scorsi, così da anticipare la concorrenza e permettere al Feyenoord di lavorare subito all’arrivo di un sostituto. Adesso, invece, l’affare si complica perché giustamente gli olandesi non vogliono lasciarlo andare a metà stagione. Tant’è che anche è stata rifiutata anche la proposta della Juventus per Hancko.

L’asso nella manica dei rossoneri è Gimenez stesso, che sta spingendo per andare al Milan come aveva provato a fare anche l’estate scorsa. Ma la decisione spetta al Feyenoord, che a questo punto spara molto alto sul prezzo. I rossoneri avanzeranno un’offerta da oltre 30 milioni per provare a convincerli. Intanto Daniel Reyes, giornalista di Claro Sports, in esclusiva ci ha fatto il punto della situazione e ci ha descritto le caratteristiche del giocatore.

Gimenez al Milan, l’intervista a Daniel Reyes

Santiago Gimenez al Milan: secondo te si farà?

“Sarà una trattativa complicata. Il Feyenoord vuole 40 milioni e sa che ha bisogno di Santiago Gimenez per fare bene in Champions ed Eredivisie. Al giocatore piace l’idea di andare al Milan quindi per ora penso che sia 50 e 50”.

Che giocatore è?

“È un classico 9. Forte di testa e sa superare in astuzia i difensori. È mancino e ha un buon tiro in porta. Non è un palleggiatore, ma sa gestire bene la palla. In Messico le aspettative su di lui sono molto alte”.

Pensi sia pronto per fare il salto in una big d’Europa come il Milan?

“Penso che sia pronto, ma ci vorrà del tempo. Almeno un paio di mesi per abituarsi alla Serie A”.

Fra i tifosi c’è un po’ scetticismo perché arriva dal campionato olandese.

“Capisco la preoccupazione dei tifosi. Il Milan è una delle squadre più grandi d’Europa e non è facile gestire la pressione. La differenza è tanta, soprattutto con i difensori di entrambi i campionati. È sempre difficile sapere se un giocatore sarà all’altezza, ma finora Santiago Gimenez ha dimostrato di saper gestire la pressione”.

Può diventare un top del ruolo?

“Se il Milan sta cercando un numero nove in stile Giroud, allora lui è quello giusto. Ha il potenziale per diventare un top player. E’ ancora giovane e quello che ha dimostrato è molto buono, e la sua mentalità è quella giusta per chi vuole essere il migliore del mondo”.