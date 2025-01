LIVE – Milan, Walker si presenta: la conferenza stampa in diretta

Oggi giorno di presentazione per l’ultimo e unico acquisto rossonero di questa sessione di calciomercato: ecco le sue dichiarazioni.

Sergio Conceicao ha ricevuto un solo rinforzo finora, si tratta di Kyle Walker. Il terzino destro inglese compirà 35 anni a maggio, ha una grande esperienza e una mentalità vincente. I tifosi sperano che fisicamente sia a posto e che abbia le motivazioni giuste.

Al Manchester City ha disputato tante stagioni di alto livello e si era guadagnato la stima di tutti, però in questi mesi è stato messo un po’ in disparte da Pep Guardiola. Questo lo ha spinto a chiedere la cessione e il Milan ha rappresentato una prima scelta per lui, arrivato un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro. Dovrebbe percepire uno stipendio di circa 2,5 milioni netti fino a giugno. Oggi dalle 15:30 la consueta conferenza stampa di presentazione di Walker.

Milan, la conferenza stampa di Kyle Walker

