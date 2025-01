Le ultime da Milan, emergenza a destra: Conceicao motiva il gruppo e sceglie il terzino (VIDEO)

Le ultime da Milanello, dove la squadra di Sergio Conceicao si è allenata in vista della trasferta a Zagabria, contro la Dinamo

Giornata di vigilia per il Milan di Sergio Conceicao, che si è ritrovato a Milanello per l’ultimo allenamento prima della partenza per Zagabria. Domani il Diavolo è atteso dal match contro la Dinamo di Fabio Cannavaro per l’ultima giornata di prima fase di Champions League. Una vittoria darebbe la certezza matematica del passaggio agli Ottavi di finale, senza passare dai playoff.

Il Milan, dunque, è pronto a volare in Croazia, senza grandi novità rispetto all’ultima partita, vinta in rimonta contro il Parma. Oggi a Carnago il gruppo guidato da Sergio Conceicao era lo stesso di quello ammirato domenica a San Siro. Non c’è infatti alcuna notizia dall’infermeria rispetto all’ultimo match. Restano, dunque, fuori Ruben Loftus-Cheek e Malick Thiaw, come Emerson Royal e Alessandro Florenzi. Domani, inoltre, non ci saranno nemmeno Alex Jimenez e Luka Jovic, non inseriti in lista, oltre alla squalificato Davide Calabria.

🔴⚫️ Sergio Conceicao ha fatto un discorso alla squadra prima di iniziare l’allenamento di rifinitura alla vigilia di #DinamoZagabriaMilan pic.twitter.com/36leSBzUMU — MilanLive.it (@MilanLiveIT) January 28, 2025

Il terzino, protagonista del post gara con Sergio Conceicao, si è allenato regolarmente con la squadra e ha assistito in prima linea al discorso fatto dal tecnico portoghese prima dell’inizio dell’allenamento. L’ex Porto ha parlato per qualche minuto alla squadra, proprio durante il tempo concesso alla stampa.

Milan, le scelte di Sergio Conceicao: dubbio a destra

Il vero grande dubbio di formazione è legato al ruolo di terzino destro. Con l’infortunio di Emerson Royal e la squalifica di Davide Calabria, Sergio Conceicao è chiamato ad una scelta diversa rispetto a quelle fatte da quando guida i rossoneri. Non ci sarà chiaramente nemmeno Kyle Walker, ancora in lista con il Manchester City.

Così il maggiore indiziato a giocare sulla destra è Filippo Terracciano. Le alternative portano a Yunus Musah, come successo nei minuti finali contro il Parma, e a Fikayo Tomori. L’inglese ovviamente ha buone possibilità di tornare titolare al centro, facendo rifiatare uno tra Gabbia e Pavlovic. Sulla sinistra tornano ovviamente Theo Hernandez e Leao. Il portoghese completerà il reparto offensivo con Pulisic e Morata. A centrocampo non si toccano Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana. Con loro spazio a Ismael Bennacer, in vantaggio su Musah.