Tomori, doppia offerta dalla Premier League: il Milan ha pronto il sostituto

Il ritorno di Tomori in Inghilterra non sembra impossibile, due squadre lo vogliono: intanto il club rossonero ha un nome per rimpiazzarlo.

Gli ultimi giorni di questa sessione invernale del calciomercato sono molto caldi per quanto riguarda il Milan, protagonista di più situazioni. Ovviamente quelle più chiacchierate sono il possibile acquisto di Santiago Gimenez dal Feyenoord e la possibile cessione di Alvaro Morata al Galatasaray.

In attacco la società rossonera è determinata a fare questo cambiamento. Potrebbe non essere l’unico reparto che andrà incontro a novità in questi giorni. Ad esempio, per la difesa si è tornati a parlare dell’eventuale cessione di Fikayo Tomori. L’ex Chelsea era stato trattenuto da Sergio Conceicao quando sembrava quasi fatta per il suo trasferimento alla Juventus, però oggi non appare più completamente intoccabile.

Tomori, possibile ritorno in Inghilterra: nome nuovo per il Milan

Secondo quanto spiegato dal giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Tottenham sta insistendo per ingaggiare Tomori. Ha superato la concorrenza dell’Aston Villa, che si è fatto avanti proponendo un prestito.

Il difensore inglese conosce bene la città di Londra, avendo militato nel Chelsea, e pertanto si tratterebbe di un ritorno. In passato il suo agente non aveva escluso la possibilità di fare rientro in Inghilterra, mossa che forse potrebbe aiutarlo anche a riconquistare la convocazione in Nazionale. Da capire i dettagli dell’offerta del Tottenham. Il Milan sicuramente valuta Tomori almeno 30 milioni.

In attesa di vedere se Fikayo lascerà Milano, è già emerso il nome di un difensore centrale che la società rossonera starebbe valutando per sostituirlo. Si tratta di Koni De Winter, 22enne belga in forza al Genoa. Lo ha rivelato il giornalista Mirko Di Natale di Tuttojuve.com, il quale ha aggiunto che il giocatore piace pure alla Roma.

De Winter è in Italia dal 2018, quando la Juventus lo prelevò gratuitamente dopo averlo visionato nei belgi del Zulte Waregem. Ha giocato nel settore giovanile bianconero e anche nella squadra Next Gen impegnata in Serie C. Poi ci sono stati i prestiti all’Empoli e al Genoa, che lo ha comprato a titolo definitivo nell’estate 2024 per 8 milioni di euro più 2 di bonus.