Via subito dopo il derby, saluta dopo una vita in rossonero

Può lasciare il Milan con sei mesi d’anticipo: un senatore dei rossoneri è in trattativa per restare in Serie A

Mancano tre giorni alla fine del calciomercato di riparazione. Il Milan, con grande confusione, sta provando a risolvere alcune questioni. Il grande obiettivo è Santiago Gimenez del Feyenoord (che sarà anche il prossimo avversario ai Play Off di Champions League) e c’è una trattativa in corso molto calda. Da via Aldo Rossi arrivano segnali positivi ma bisogna attendere i prossimi sviluppi.

Gli farà spazio Alvaro Morata, che è pronto per trasferirsi al Galatasaray: il suo addio è necessario per liberare spazio nel bilancio e creare l’incastro per alzare l’offerta per il messicano. In uscita anche Francesco Camarda, che andrà in prestito per due anni al Monza. Il capitolo cessioni non è ancora finito: è in corso anche un tentativo da parte della Premier League per Noah Okafor e per Fikayo Tomori, entrambi finiti nel mirino del Tottenham. La rivoluzione rossonera potrebbe coinvolgere anche uno dei senatori che veste questa stessa maglia da quando era solo un bambino.

Affare last-minute, lascia il Milan con sei mesi d’anticipo

Si tratta ovviamente di Davide Calabria, in scadenza di contratto a giugno 2025. La società ha già deciso di non rinnovargli il contratto e quindi fra pochi mesi andrà via. Attenzione però alle possibili sorprese perché il terzino rossonero potrebbe lasciare anzitempo la maglia del suo cuore. “Il Milan è la cosa più importante ed è l’unica che conta” aveva detto dopo la partita col Parma e soprattutto dopo lo spiacevole episodio con Conceicao nell’immediato post gara.

Nelle sue parole c’era un chiaro rammarico per un addio che forse non avrebbe mai voluto. L’arrivo di Emerson Royal gli ha tolto il posto da titolare e ora c’è anche Walker. Per questo motivo per lui lo spazio è sempre meno (anche se ora il brasiliano è infortunato e ne avrà per un po’ di settimane) e potrebbe quindi decidere di lasciare il Milan in questi giorni. Domenica si giocherà il derby con l’Inter alle 18:00, subito dopo potrebbe scegliere di accettare la corte del Bologna.

Sartori infatti è in trattative per la cessione di Posch in Germania e per il sostituto sta pensando proprio al terzino milanista. Calabria piace da tempo a Vincenzo Italiano, che lo avrebbe voluto anche negli scorsi anni alla Fiorentina. La pista si sta accendendo in queste ore e poco prima della fine della sessione potrebbe arrivare il sì e quindi l’addio definitivo. Sarebbe così la fine di una lunghissima storia d’amore.