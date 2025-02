La decisione l’ha presa: vuole rimanere al Milan

Il giocatore rossonero ha preso già la decisione in merito al suo futuro al Milan: vuole restare, ora è tutto nelle mani della società

Il Milan si prepara a scendere in campo in Champions League per un match fondamentale. I rossoneri devono ribaltare l’uno a zero dell’andata: per farlo, è necessaria tutt’altra prestazione rispetto a quella di Rotterdam e anche a quella contro l’Hellas Verona di sabato sera. Sergio Conceicao oggi non ha tenuto la classica conferenza stampa di vigilia perché è in Portogallo per il funerale di Jorge Nuno Pinto da Costa, ex presidente del Porto. Per lui quindi sono state ore molto difficili per preparare al meglio questa fondamentale gara.

Ci si aspetta qualcosa in più anche da tanti calciatori come, ad esempio, da Mike Maignan, protagonista in negativo la scorsa settimana con una brutta papera (non la prima della sua stagione). Anche con l’Hellas Verona non ha dato la solita sicurezza. Ora col Feyenoord deve tornare subito ai suoi livelli anche per festeggiare l’imminente rinnovo di contratto. A proposito di questo, non ci sono indiscrezioni positive per quanto riguarda il suo compagno di squadra e amico Theo Hernandez.

Milan avvisato, il giocatore vuole restare

Il terzino francese, come sappiamo, è in scadenza a giugno 2026 e le trattative per il rinnovo non sono così avanzate. Anzi, tutt’altro. Il Milan, infatti, nel mercato di gennaio lo aveva addirittura venduto al Como per 50 milioni: è stato il giocatore ad opporsi. In estate, soprattutto se non dovesse arrivare il rinnovo, l’addio sarà cosa certa o quasi perché tenerlo con un solo anno di contratto sarebbe rischioso. Ma è tutto nelle mani della società perché Theo la sua decisione l’ha già presa.

L’ex Real Madrid vuole restare a Milano e al Milan, e il no rifilato al Como a gennaio ne è una prova. Il suo agente nei mesi scorsi è stato piuttosto chiaro: la sua priorità è rinnovare e si aspetta solo un segnale positivo da parte del club, che per il momento non arriva. Probabilmente in Casa Milan si stanno facendo delle riflessioni in seguito alle deludenti prestazioni offerte dal giocatore in questa stagione. Se la società deciderà di non rinnovare e quindi di cederlo, Theo Hernandez, come riporta Nicolò Schira, ha già fatto sapere che prenderà in considerazione solo offerte da parte di big club come Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City e via dicendo.