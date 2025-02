Matteo Gabbia difende Theo Hernandez: “Ci ha chiesto scusa, ma…”

Gabbia ha parlato dopo l’eliminazione del Milan dalla Champions: ecco le parole del difensore rossonero.

La squadra di Sergio Conceicao deve assolutamente reagire dopo il recente fallimento europeo. Il mancato accesso agli Ottavi di Champions League è una brutta botta per tutto l’ambiente, però ormai è successo e bisogna dare il massimo in Serie A e in Coppa Italia.

Da tempo si dice che il Milan deve avere una svolta sul piano mentale, del gioco e dei risultati, vedremo se essere stati buttati fuori dal Feyenoord toccherà le corde giuste dentro i calciatori. Sono stati mesi troppo altalenanti e ognuno deve farsi un esame di coscienza, chi non sta dando il 100% deve cambiare rotta immediatamente.

Matteo Gabbia: le dichiarazioni dopo Milan-Feyenoord

Matteo Gabbia ha parlato ai microfoni di calciomercato.it in occasione dell’evento di presentazione del 20° Torneo Amici dei Bambini: “L’ultima serata di Champions League non è stata facile. Ci siamo parlati, ci siamo confrontati e abbiamo capito che l’unico modo in questo momento è quello di lavorare e dare il massimo. La stagione è ancora lunga, c’è il campionato e c’è la Coppa Italia, abbiamo degli obiettivi da raggiungere. Abbiamo anche l’obbligo morale di dare tutto il possibile per noi, per i tifosi“.

Troppi alti e bassi, perché? Il difensore risponde così: “La stagione non può renderci soddisfatti, ci sono stati dei momenti in cui abbiamo fatto delle partite buone e non siamo riusciti sempre ad avere quella continuità necessaria. Abbiamo parlato tra di noi ed è giusto che quanto ci siamo detti rimanga dentro lo spogliatoio. Dobbiamo cercare di concludere la stagione meglio possibile“.

Gabbia ha anche rivelato che Theo Hernandez si è scusato con la squadra per l’espulsione in Milan-Feyenoord: “Il giorno dopo la partita ha chiesto scusa al gruppo. Dal mio punto di vista non doveva neanche farlo, lo conosco da anni e so quanto ci tiene a questa maglia, al Milan, ai tifosi e al mondo Milan. Era dispiaciuto, giù di morale, ma è un nostro patrimonio e un nostro campione. Ha avuto una serata storta. Come successo in passato, avrà anche tante serate positive che ci faranno vincere dei punti e dei trofei. Ha tutto il nostro appoggio, ha il Milan nel cuore e lo dimostrerà sicuramente“.

Il Milan fatica più con squadre di medio-basso livello che con le big. Il giocatore replica così sul tema: “Tante partite che voi magari considerate più semplici hanno delle difficoltà, a volte dipende tanto da noi. Dobbiamo guardarci allo specchio e prenderci le nostre responsabilità. Io per primo, ad esempio dopo Zagabria. Tante partite sono complicate, non sempre può esserci la vittoria: ma il nostro obiettivo deve essere quello. In una stagione capitano alti e bassi, però puntiamo ad avere molti più alti che bassi“.

Sergio Conceicao ha parlato di ambiente da cambiare. Gabbia conferma la sua voglia e quella dei compagni di migliorare la situazione: “Il mister è molto sincero con noi su quello che dobbiamo migliorare. Ce lo ha detto da quando è arrivato e continua a dirci su cosa lavorare. Cerchiamo di seguirlo in ogni momento“.

Ovviamente, anche Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai calciatori. Matteo non ha rivelato le parole esatte pronunciate dall’ex attaccante: “Zlatan, come tutta la società, è sempre al nostro fianco sia quando le cose vanno bene sia quando vanno male. Ci sono, ci parlano e ci fanno capire il loro punto di vista. Zlatan ci ha parlato, non posso dire cosa ci ha detto. La dirigenza comunque c’è costantemente“.