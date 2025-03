Moviola Milan-Lazio, rigore Maignan-Isaksen: arriva la sentenza

Altri episodi arbitrali dubbi anche in Milan-Lazio: in particolare, si parla del rigore concesso ai biancocelesti. Ecco la sentenza

Come spesso sta succedendo nelle ultime partite del Milan, ci sono diversi episodi arbitrali parecchio dubbi. In settimana, a Bologna, i rossoneri hanno subito una rete fortemente condizionata da un tocco di mano, che né l’arbitro e né il VAR hanno considerato punibile. Spiegazione che non convince granché, così come quelle relative a tanti altri episodi che, in questa stagione, hanno spesso influenzato prestazioni e risultati dei rossoneri (oltre al disastro tecnico e tattico della squadra).

Anche ieri in Milan-Lazio ci sono stati diversi episodi e uno di questi è stato, alla fine, decisivo: il calcio di rigore per la Lazio per fallo di Maignan su Isaksen nei minuti di recupero. Il rigore è stato assegnato solo dopo l’intervento del VAR perché l’arbitro Manganiello non l’aveva visto. A questo poi si aggiungono anche altri episodi che la redazione di Calciomercato.it ha analizzato nella consueta rubrica settimanale.

Milan-Lazio, gli episodi arbitrali: l’analisi completa

Si parte dall’espulsione di Pavlovic. Maurizio Russo, giornalista ed ex arbitro, spiega: “In presa diretta ho subito pensato ad un errore dell’arbitro perché c’è un solo elemento che fa pensare al DOGSO, poi però rivedendolo ci si accorge che il rosso non è dovuto al DOGSO, e quindi per aver interrotto una chiara occasione da gol, ma per un intervento con vigoria sproporzionata”.

Insomma, la decisione di Manganiello sembra giusta: “Pavlovic non ha possibilità di giocare il pallone, che travolge l’avversario e quindi probabilmente è stato interpretato come fallo cattivo e quindi rosso diretto. Un check c’è stato sicuro, secondo me dalla Sala VAR hanno chiesto il motivo dell’espulsione e che Manganiello abbia risposto per condotta violenza“.

Sui social è circolato un video di un tocco coi tacchetti di Theo Hernandez sul ginocchio di Marusic. L’analisi: “Il tocco è totalmente involontario: è vero, ha rischiato di fargli male, ma impatta l’avversario dopo aver fatto un colpo di testa all’indietro e cadendo in modo naturale, non sapeva nemmeno che alle sua spalle c’è un avversario. Non c’è niente che faccia pensare al fallo né tanto meno al rosso“.

Infine, l’episodio più importante: il rigore per la Lazio. Russo spiega cosa è successo: “Da questo episodio si capisce l’importanza del VAR. In diretta ho pensato ‘ora dà il giallo per simulazione’. Dal primo replay si vede un contattino, da un altro replay si vede il pallone ancora in gioco: con le mani Maignan non tocca Isaksen, ma con il ginocchio sì, sul piede sinistro del laziale. Giusto assegnare il calcio di rigore“.