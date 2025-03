Milan gelato, salta il colpo dell’estate: è arrivato l’annuncio

L’annuncio è arrivato poche ore fa, la dirigenza del Milan è rimasta senza parole: salta l’ennesimo colpo, rossoneri sotto choc

Sono certamente settimane difficilissime da affrontare quelle che il Milan di Sergio Conceicao sta vivendo. Nono posto in campionato, 17 punti di distanza dall’Inter capolista e quarto posto che appare ormai come un miraggio. In tal senso, potrebbero arrivare presto pessime notizie anche in sede di calciomercato.

Il Milan cambierà tanto nei mesi estivi, è inevitabile. Si torna a parlare con insistenza della possibilità che Theo Hernandez e Rafael Leao possano effettivamente salutare il ‘Diavolo’ al termine della stagione. Mentre andrà chiarita la situazione contrattuale di Mike Maignan per il quale si parla ancora di possibile rinnovo oltre il 30 giugno 2026. La dirigenza di Via Aldo Rossi ha intenzione di dare il via, dunque, all’ennesima rivoluzione.

Tra entrate ed uscite, il Milan potrebbe (è quasi certo, ormai) cambiare pure allenatore. Sergio Conceicao le sta provando tutte ma la situazione – paradossalmente – pare peggiorare di settimana in settimana. A questo punto della stagione arrivano brutte notizie anche per un grande colpo che avrebbe potuto essere tra le stelle rossonere in vista della prossima stagione.

Niente Milan: era il sogno dell’estate

Dalla Spagna arrivano segnali chiari su quello che da mesi è uno dei nomi accostati con maggiore insistenza al Milan, in previsione della riapertura della sessione estiva di calciomercato. A fare il punto è ‘Fichajes.net’ che sottolinea, effettivamente, come il grande colpo sognato dai rossoneri – e non solo – sia destinato a sfumare.

Si parla di Johnny Cardoso, centrocampista americano in forza al Real Betis. È andato a segno nella super sfida di Liga contro il Real Madrid finita 2-1 risultando decisivo per la vittoria dei padroni di casa. Nel post gara ha dichiarato la sua ferma volontà di rimanere dov’è anche nella prossima stagione. ‘Fichajes.net’ parla di come il Tottenham abbia una corsia preferenziale per acquistarlo la prossima estate per 25 milioni: uno scenario che difficilmente si realizzerà, così come anche per il ‘Diavolo’ a caccia di rinforzi in quella zona del campo.

Salvo clamorosi colpi di scena il giocatore rimarrà dov’è, nonostante diverse squadre abbiano mostrato grande interesse nei suoi confronti: Milan in primis. “Qui sto bene, sono felice”, ha detto Cardoso dopo il successo sugli uomini di Ancelotti, facendo impazzire di gioia i suoi tifosi. E lo stesso Pellegrini che ormai da tempo lo ha messo al centro della mediana e lo ritiene un profilo fondamentale per il suo Betis.

Cardoso è arrivato in Spagna dall’Internacional nel gennaio 2024 per appena 6 milioni di euro. Poco più di un anno dopo può facilmente essere definito tra i centrocampisti più forti della Liga. Ed in questa stagione, tra campionato e coppe, ha collezionato 31 presenze con 2 reti ed 1 assist vincente.