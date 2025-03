Luis Henrique: “In Serie A voto Leao. Consapevole dell’interesse dall’Italia”

Le dichiarazioni del calciatore corteggiato in Serie A, che apprezza particolarmente Rafa Leao. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport

E’ davvero più che positiva la stagione di Luis Henrique con la maglia del Marsiglia. L’attaccante esterno brasiliano, che lo scorso 14 dicembre ha compiuto 23 anni, è di fatto diventato una pedina chiave dello scacchiere di Roberto De Zerbi. Il giocatore di Joao Pessoa, ha così disputato ventisei match con l’OM, di cui ventiquattro in Ligue 1 e due in Coupé de France: in campionato sono state fin qui sette le reti segnate, due in coppa. Sei, in totale, invece, gli assist.

Luis Enrique sta così facendo parlare di se, con diverse squadre italiane che ne stanno osservando la crescita. In una lunga intervista, concessa al Corriere dello Sport, il calciatore brasiliano ha parlato anche di Milan. Lo ha fatto citando due calciatori, che in passato hanno vestito il rossonero, e uno che invece lo sta facendo adesso: “I miei miti sono Ronaldinho e Ronaldo il Fenomeno, mentre della Serie A voto Leao. Mi piace il suo modo di giocare e di dribblare, e lo apprezzo perché gioca con il sorriso”. Ha affermato Henrique che ha parole al miele per il portoghese, che ultimamente invece sta subendo più critiche del dovuto.

Luis Henrique: “Al Marsiglia grazie a De Zerbi. Rabiot un vero leader”

La considerazione per il numero dieci del Milan è, dunque, davvero alta. Chissà che un giorno i due non possano giocare insieme. Il brasiliano sa che la Serie A lo osserva: “Sono consapevole dell’interesse delle grandi squadre italiane, ma ora penso solo a migliorare. Sono rimasto qui grazie a De Zerbi. È un grande allenatore, che dedica tutta la sua vita al calcio”.

Arriva poi una battuta anche su un calciatore che in estate è stato cercato dal Milan senza risultati. Stiamo parlando di Adrien Rabiot, che a giugno potrebbe tornare nuovamente in orbita rossonera, soprattutto se sulla panchina del Diavolo dovesse davvero sedersi Massimiliano Allegri, come si sta scrivendo in queste ore.

Mettere le mani sul francese, sarebbe, comunque, un grande colpo a presidente. Luis Henrique non sembra avere molti dubbi: “Rabiot è un leader dello spogliatoio. Ha alzato molto il livello della squadra”, ha affermato il calciatore brasiliano