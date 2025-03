Milan bruciato dalla concorrenza, la Juve vuole chiudere subito per l’ex Inter

Un potenziale obiettivo di mercato del Milan rischia di saltare: si è inserita la Juventus, l’ex Inter è nel mirino di Giuntoli

Il Milan vive finalmente un periodo di serenità dopo settimane di grande caos. Le ultime due vittorie in campionato hanno alleggerito un po’ l’aria: adesso c’è la sosta ed è un’altra occasione per continuare a lavorare su alcuni aspetti. Mentre Sergio Conceicao prepara le prossime partite (c’è il Napoli alla ripresa e poi la semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter), consapevole che molto probabilmente non resterà l’anno prossimo, la società sta programmando il futuro. L’idea è quella di prendere un direttore sportivo, figura che manca dall’addio di Frederic Massara (e i risultati si sono visti).

Con lui si imposterà poi tutto il lavoro successivo, che parte dall’allenatore e continua con acquisti e cessioni. Rispetto alle scorse sessioni di mercato, il Milan sembra avere più attenzione per il mercato italiano, come testimonia l’acquisto di Riccardo Sottil a gennaio. Fra i ragazzi che si stanno valutando c’è anche un ex Inter, sul quale però il controllo dei nerazzurri non è finito.

Obiettivo a rischio, si è inserita la Juventus

La stagione scorsa era stata molto positiva per Giovanni Fabbian al Bologna con Thiago Motta, mentre in questa, con Vincenzo Italiano, ha trovato qualche difficoltà in più. Le qualità del giocatore però sono sotto gli occhi di tutti e le abbiamo viste anche contro la Lazio nell’ultimo turno di campionato con un gol di testa davvero di altissima fattura. Inoltre, le caratteristiche tecniche sono molto interessante e difficili da trovare.

Il suo nome è infatti sul taccuino di diverse squadre. Il Milan è fra queste, anche se non esiste una trattativa né contatti concreti. Nel frattempo però altre società si stanno muovendo: la Juventus ha raccolto informazioni dal Bologna e sta pensando di fare un’offerta. Ricordiamo però che sul giocatore c’è ancora il controllo dell’Inter: i nerazzurri, che lo hanno ceduto ai rossoblu, hanno mantenuto una clausola di recompra che si aggira intorno ai 12 milioni.

Il suo futuro quindi dipende da Giuseppe Marotta, che può decidere se riportarlo a casa (visto che lui è cresciuto nel settore giovanile interista) o se invece lasciarlo alla concorrenza. Se dovesse concretizzarsi l’interesse di Juventus e Milan, è probabile che l’Inter ci farebbe più di un pensiero, anche perché l’attuale valutazione che ne fa il Bologna è più alta rispetto ai 12 milioni della clausola.