Come sta Theo Hernandez, importante aggiornamento dalla Francia: le ultime

Theo Hernandez ha risposto alla chiamata della Francia nonostante il problema accusato sabato col Como: le ultime dalla Francia

Finalmente riposo. La Serie A, così come tutti gli altri campionati, affrontano la prima settimana di sosta dopo mesi di grandi impegni. Il Milan è fra le squadre che ha giocato più partite dall’inizio dell’anno: dalla Supercoppa in poi, fra tutte le competizioni, gli uomini di Sergio Conceicao hanno speso moltissime energie. Ora però questo non potrà più essere un alibi: i rossoneri sono fuori dalla Champions League e, da qui a giugno, dovranno giocare soltanto il campionato e, si spera, tre partite extra, quelle di Coppa Italia.

Due sono sicure: 3 e 23 aprile la semifinale di andata e ritorno contro l’Inter. Durante queste settimane di sosta, Conceicao punta a migliorare la qualità del gioco (che non si è mai vista finora) e a recuperare la condizione migliore dei suoi giocatori. Oggi, con i rientri anche di Florenzi e Loftus-Cheek, l’unico giocatore infortunato è Emerson Royal, con la speranza che nelle prossime settimane non se ne aggiungano altri. Non preoccupa, al momento, il problema di Theo Hernandez.

Infortunio Theo Hernandez, le ultime dalla Francia

Nell’intervallo di Milan-Como, Theo Hernandez ha chiesto il cambio per un leggero problema fisico. Niente di che, ma è fondamentale in questo momento evitare qualsiasi tipo di problema. Nel frattempo però il francese ha comunque risposto alla chiamata della Francia per gli impegni dei prossimi giorni: segnale che non ha niente di preoccupante ma questo ha comunque alimentato un po’ di (inutili) polemiche.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, Theo Hernandez ha saltato il primo allenamento con la Francia nella giornata di ieri. L’importante quotidiano francese è però sicuro che, nel giro di pochissimo, sarà di nuovo in campo, probabilmente addirittura già oggi. La situazione è sotto controllo quindi, ma in casa Milan le polemiche non finiscono mai anche perché, nel mentre, dall’altra parte del Naviglio è rientrato Marcus Thuram per un problema fisico (non si sa di che entità).

In questo momento così delicato della stagione, e con la Francia piena zeppa di giocatori di talento per disputare l’inutile Nations League, il Milan avrebbe dovuto spingere per evitare di farlo partire, proprio come, giustamente, ha fatto l’Inter con il suo centravanti. In ogni caso, per Theo Hernandez si possono dormire sonni tranquilli, almeno per adesso: la speranza è che il problema muscolare accusato durante il match col Como non si ripresenti né si aggravi.