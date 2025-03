Il sogno del Milan per l’estate è uno solo: colpo dal Bayern Monaco

Il Milan ha un sogno per quello che riguarda il calciomercato estivo con i rossoneri che vorrebbero portare in Italia un giocatore che è pronto a salutare il Bayern Monaco dopo la fine del campionato in corso.

In casa Milan è già tempo di pensare alla prossima stagione con i rossoneri che vedranno un’altra volta rivoluzionare la propria rosa nel profondo.

Sono tante le mosse che la proprietà del Milan si appresta a concludere in vista della prossima stagione a partire dall’assunzione di un nuovo direttore sportivo che dovrà pensare alla costruzione della squadra. In questo momento è Fabio Paratici il nome più caldo per i rossoneri con l’ex direttore sportivo della Juventus che è il preferito di Giorgio Furlani, pronto però a valutare anche altre candidature come quella di Igli Tare e Tony D’Amico. Nel frattempo, però, ci si guarda intorno per cercare di trovare quei profili necessari al rilancio della squadra per la prossima stagione.

Milan, un nome per il mercato: il sogno arriva dal Bayern Monaco

Il sogno di mercato del Milan è rappresentato da Leroy Sané, esterno offensivo classe 1996 che si appresta a salutare i bavaresi al termine della stagione in corso. Il giocatore ha il contratto in scadenza e lascerà il Bayern Monaco alla fine del campionato per trasferirsi in un altro club.

Un colpo a zero che scatenerebbe la festa dei tifosi rossoneri pronti ad accogliere un altro giocatore di grande talento sulla propria trequarti. L’affare però non appare affatto semplice per via di diversi fattori. Il primo è rappresentato dall’ingaggio del giocatore che chiede circa 7 milioni di euro all’anno per firmare con la nuova squadra ed il secondo è il fortissimo rischio di non vedere il Milan in Champions League durante la prossima stagione.

La partecipazione alla Champions League sembra essere uno dei punti cardine di Leroy Sané per la scelta del suo prossimo club con il giocatore tedesco che vuole continuare a giocare ad alti livelli. In questo momento la squadra più avanti nella corsa al calciatore sembra essere l’Arsenal, deciso a portare il fantasista in Premier League.

Il Milan avrà bisogno quindi di una grande rimonta in campionato con l’accesso in Champions League che potrebbe convincere Sané a scegliere i rossoneri avendo poi a disposizione fondi da investire sul mercato e corrispondere al giocatore l’ingaggio richiesto.