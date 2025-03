Svolta epocale: esperimento arbitrale in semifinale di Coppa Italia

In semifinale di Coppa Italia fra Milan e Inter ci sarà una grossa novità che riguarda gli arbitri e il VAR, si tratta di una svolta epocale

Al Milan è rimasto pochissimo per provare a dare un senso a questa stagione. Nelle ultime settimane, grazie alle vittorie contro Lecce e Como, la squadra di Sergio Conceicao è tornata in corsa per il quarto posto e quindi per la qualificazione alla prossima Champions League: il distacco è passato da undici a sei punti. L’obiettivo è difficile ma non impossibile: per raggiungerlo è necessario vincere tutte le prossime 9 partite, a partire da Napoli al rientro dalla sosta. Nel mese di aprile ci sarà anche un altro importante evento: la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter.

L’andata si giocherà il 3 aprile, quindi pochi giorni dopo la trasferta di Napoli, mentre il ritorno il 23 dello stesso mese. Conceicao, che ha già vinto la Supercoppa Italiana proprio contro i nerazzurri, vuole tentare il bis per provare a regalare una piccola soddisfazione ai tifosi e anche per provare a convincere la società a confermarlo. In occasione di questa semifinale, ci sarà per la prima volta un esperimento arbitrale: si tratta di una vera e propria svolta epocale per l’Italia.

Iniziativa in Coppa Italia: verrà diffuso l’audio dell’arbitro

La Lega Serie A ha infatti annunciato in questi minuti che per semifinale e finale della competizione ci sarà una grossa novità per quanto riguarda l’arbitro in campo e il VAR: come già succedere nelle coppe inglesi, si procederà con la diffusione audio in tutto lo stadio del segnale audio del direttore di gara, sia all’interno degli stadi che in televisione (le partite saranno trasmesse in esclusiva su Mediaset), che spiegherà le decisioni prese in seguito all’On Field Review.

In questo modo, tutti sapremo perché l’arbitro ha deciso in un modo o nell’altro, così da eliminare qualsiasi tipo di dubbio. Sarebbe tornato molto utile, ad esempio, ieri a Dortmund in occasione di Germania-Italia: ancora adesso non si è capito perché l’arbitro Marciniak abbia tolto il rigore per gli azzurri.

Questa novità è già in vigore in Inghilterra e si è verificata anche in finale di Carabao Cup fra Liverpool e Newcastle (trofeo vinto dalla squadra di Sandro Tonali); così come è una pratica diffusa in altri sport. Un’iniziativa importante che rischia però di rendere ancor più protagonisti gli arbitri, che negli ultimi anni hanno acquisito fin troppa rilevanza dal punto di vista mediatico.

Le novità non sono finite qui: a partire dal 30esimo turno di campionato, verrà introdotto il “VARDict, cioè le grafiche televisive trasmesse durante il controllo al video trasmesse anche sui maxischermi degli stadi, in modo che tutti i tifosi potranno sapere anche dallo stadio il motivo della revisione al VAR.