Mani tra i capelli Milan, sembrava fatta ma salta l’affare

Il Milan riflette sulle prossime operazioni di mercato. Un colpo ritenuto certo ora sta per saltare in maniera definitiva: lo scenario.

Il Milan, nel corso della prossima sessione del mercato, provvederà a rafforzarsi prendendo una serie di elementi di qualità graditi al tecnico che raccogliere il testimone da Sergio Conceicao: diversi i nomi fin qui circolati, da Maxim De Cuyper (considerato l’erede ideale di Theo Hernandez) a Lorenzo Lucca. I vari acquisti, però, dovranno essere finanziati dai proventi delle tante cessioni in cantiere. I piani elaborati dal club, però, ora andranno rivisti. Una partenza ritenuta certa, infatti, è ad un passo dallo sfumare in maniera definitiva.

Parliamo di quella riguardante Pierre Kalulu il cui futuro, dopo la decisione presa dalla Juventus di esonerare Thiago Motta, è un rebus di complicata decrittazione. Il 24enne francese, infatti, era sbarcato a Torino ad agosto (attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto) proprio su specifica richiesta del tecnico. Il rapporto tra i due è decollato subito, con l’ormai ex allenatore bianconero che lo ha costantemente schierato dal primo minuto assegnandogli i gradi di titolare inamovibile.

Attestati di stima a cui il polivalente difensore ha risposto fornendo, nella maggior parte delle volte, prestazioni positive e persino una rete (risultata decisiva per evitare la sconfitta contro l’Atalanta il 14 gennaio scorso). La Vecchia Signora, ipotizzando una lunga permanenza in panchina di Motta, in questi giorni aveva quindi iniziato a valutare in termini concreti l’idea di acquistarlo a titolo definitivo al termine dell’attuale stagione, così da renderlo sempre di più uno dei protagonisti del nuovo corso.

Mercato Milan, salta una cessione ritenuta certa: sfuma il tesoretto

Ora, invece, lo scenario più probabile prevede il ritorno a Milano di Kalulu. Una tegola per il management coordinato da Zlatan Ibrahimovic e dal direttore tecnico Geoffry Moncada, che sperava di incamerare i 14 milioni pattuiti e magari gli ulteriori 3 di bonus legati a determinati risultati personali e di squadra. L’ultima parola, in ogni caso, non è ancora detta ed il destino di Kalulu sarà più chiaro nelle prossime settimane, una volta che la Juventus avrà individuato il successore di Tudor.

L’affare è tornato in bilico e sono alte le probabilità che, alla fine, non si concretizzi. Dipenderà tutto dalla decisione del mister che, a giugno, sederà sulla panchina della Juventus. Il Milan, dal canto suo, spera in una svolta positiva consapevole del fatto che in rosa, in seguito all’ingaggio di Kyle Walker effettuato a gennaio, non c’è più spazio per Kalulu.