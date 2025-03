Il sostituto di Tomori è italiano: colpo Milan da 30 milioni

Addio Tomori a giugno, il sostituto per la difesa è italiano: il Milan è pronto ad investire 30 milioni per l’acquisto

Il Milan dovrà fare presto delle scelte importanti. La priorità è il direttore sportivo: in questo momento in pole c’è Fabio Paratici, con il quale Furlani ha parlato anche di recente. L’amministratore delegato ha ancora il controllo dell’area sportiva nonostante gli ultimi due disastrosi anni ma stavolta, stando alle voci di corridoio, sembra intenzionato ad affidarsi a delle certezze e Paratici lo è senza alcun dubbio. Con la Juventus ha fatto un lavoro straordinario e ha fatto bene anche al Tottenham prima della squalifica per il caso plusvalenze.

Con il direttore sportivo poi si procederà con la scelta dell’allenatore. Anche in questo caso, si dovrebbe andare verso un profilo italiano che possa dare garanzie. Massimiliano Allegri è il nome che si sta prendendo in considerazione, i tifosi sognano Antonio Conte ma il profilo ideale sarebbe Roberto De Zerbi. Una volta scelte queste due figure, si procederà con il mercato e anche qui l’idea è di puntare su italiani. Oltre a Samuele Ricci, nel mirino può finirci anche un difensore azzurro.

Il Milan ha individuato il colpo giusto in difesa

Il Milan in estate dirà molto probabilmente addio a Fikayo Tomori: lo avevano ceduto già a gennaio al Tottenham ma poi l’affare è saltato per volontà del giocatore. L’inglese con Conceicao aveva ritrovato minutaggio e titolarità all’inizio ma poi anche con lui è finito molto dietro nelle gerarchie come accaduto con Fonseca. Per lui in rossonero potrebbe non esserci più spazio e qualche trattativa c’è già.

La Premier League potrebbe essere ancora un’idea per lui ma nel frattempo il Milan cerca un’alternativa. Fra i nomi che si stanno prendendo in considerazione c’è anche Pietro Comuzzo, difensore centrale della Fiorentina che sta facendo molto bene in viola tanto da guadagnarsi anche le attenzioni di Luciano Spalletti e del Napoli. Gli azzurri, l’estate scorsa, lo volevano regalare a Conte ma l’affare, a sorpresa, è saltato.

Comuzzo è rimasto a Firenze per un’altra stagione così da completare il suo percorso. A giugno però i tempi potrebbero essere maturi per il passaggio in una big e il Milan può diventare una soluzione: il costo del cartellino si aggira intorno ai 30 milioni, soldi che i rossoneri potrebbero incassare dalla cessione di Tomori (o poco meno). L’acquisto del difensore sarebbe perfetto: l’investimento giusto per un reparto che ha bisogno di forze fresche.