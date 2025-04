Allarme Milan: un titolare a rischio per la Fiorentina

Il giocatore non ha concluso l’allenamento oggi ed è a rischio per la partita di domani contro la Fiorentina, i dettagli

I due successi contro Lecce e Como avevano rilanciato le ambizioni Champions League del Milan. La sconfitta contro il Napoli in campionato però ha allontanato di nuovo i rossoneri dal quarto posto, e stavolta sembra definitivamente. In settimana l’importante gara contro l’Inter nella semifinale d’andata di Coppa Italia: un pareggio che non soddisfa la squadra di Sergio Conceicao, che ora dovrà per forza di cose vincere al ritorno del 23 aprile.

Nel frattempo il Milan continuerà a giocare in campionato con la speranza di rientrare almeno in zona Europa League e molto passa dalla gara di domani contro la Fiorentina in campionato: è uno scontro diretto contro una squadra che sta facendo davvero un ottimo campionato. E infatti all’andata la viola si impose con il risultato di 2-1, così come ha fatto con quasi tutte le big in casa. Una gara fondamentale quindi per la stagione milanista che Conceicao potrebbe giocare senza un titolarissimo.

Milan-Fiorentina, un titolare a rischio: non ha concluso l’allenamento

Nella giornata di oggi, infatti, Tijjani Reijnders non ha concluso l’allenamento a causa di un’indisposizione. Per questo motivo il giocatore olandese è a forte rischio per la gara di domani contro la Fiorentina in campionato, in programma a San Siro alle ore 20.45. Conceicao prenderà una decisione soltanto nelle ore successive: oggi non si è tenuta la consueta conferenza stampa di vigilia e non abbiamo quindi informazioni dirette, ne sapremo qualcosa soltanto fra stasera e domani.

Il rischio assenza è molto forte e Reijnders quindi potrebbe non essere disponibile per questa importante gara. In caso di forfait, Conceicao potrebbe proporre di nuovo una formazione simile a quella del derby ma senza Alex Jimenez a destra in quanto squalificato. Al posto dello spagnolo potrebbe giocare Chukwueze dal primo minuto, quindi con Pulisic trequartista e Rafael Leao a sinistra (a meno di colpi di scena con Joao Felix al posto del numero dieci rossonero). Insieme a Fofana quindi, il migliore in campo mercoledì contro l’Inter, potrebbe esserci Bondo.

A parte questo, non dovrebbero esserci grosse novità nella formazione che scenderà in campo domani. In difesa confermata la coppia Thiaw-Gabbia al centro con Walker e Theo Hernandez sulle fasce. Importante decisione anche in attacco: ancora out Gimenez, al suo posto ancora Abraham, in gol contro i nerazzurri in Coppa Italia. L’inglese sta avendo un ottimo rendimento nell’ultimo periodo e merita più spazio, ma ci auguriamo di rivedere presto il messicano dal primo minuto.