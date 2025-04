Scambio col Bologna, il Milan pronto a battere la concorrenza

Il Milan è pronto a chiudere un importante colpo di mercato in vista della prossima stagione con i rossoneri pronti ad impostare uno scambio col Bologna.

I rapporti di mercato tra Milan e Bologna si fanno sempre più fitti con i rossoneri ed i rossoblu che negli ultimi mesi si sono trovati a chiudere diverse operazioni.

Dopo l’operazione Saelemaekers, chiusa nell’estate del 2023, Milan e Bologna hanno perfezionato altri affari nei mesi successivi con Tommaso Pobega che è passato alla corte di Vincenzo Italiano, Demirel Hodzic che è passato in rossonero e Davide Calabria che, a gennaio, è passato in prestito al Bologna che ha di fatto rilevato il contratto in essere del giocatore con i rossoneri. Durante la prossima estate i due club potrebbero trovarsi per chiudere uno scambio che consentirebbe al Milan di raggiungere un obiettivo che da tempo è sulla lista della dirigenza rossonera.

Calciomercato Milan, scambio col Bologna in arrivo: che colpo

Uno degli obiettivi primari del Milan in sede di calciomercato è rappresentato da Sam Beukema, difensore centrale olandese che piace molto alla dirigenza rossonera. Il classe 1998 è uno dei migliori difensori del nostro campionato ed il Milan sarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino di Tommaso Pobega più 12 milioni di euro.

Tommaso Pobega è passato al Bologna in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 12 milioni di euro. Una somma che il Bologna non è certo di voler investire per il centrocampista ex Torino. I rossoblu sarebbero disposti a versare nelle casse dei rossoneri un massimo di 10 milioni di euro per il classe 1999 con il Milan che è pronto a rilanciare cercando di chiudere per il difensore olandese.

Valutato 10 milioni di euro Pobega, con l’aggiunta di 12 milioni cash, il Milan sarebbe pronto ad investire circa 22 milioni per l’ex AZ Alkmaar ma la somma potrebbe non bastare. Il Bologna, infatti, chiede circa 30 milioni di euro per Sam Beukema che nelle scorse settimane è finito anche nel mirino di Juventus, Inter e Napoli oltre al Real Madrid che appare pronto ad una rivoluzione in estate.

Quello che sembra certo è che il Bologna dovrà cedere il proprio difensore centrale nel caso in cui la squadra di Vincenzo Italiano non dovesse centrare la qualificazione alle prossime competizioni continentali. Allo stesso tempo, però, il Bologna non ha intenzione di fare sconti per il proprio difensore, considerato come uno dei gioielli presenti nella rosa emiliana.