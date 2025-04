Lascia il Milan con la clausola: i tifosi non se l’aspettavano

Il mercato rossonero può subire una frenata pazzesca lo scippo è clamoroso: lascia il Milan con la clausola rescissoria

Proprio in ottica mercato potrebbero arrivare notizie poco confortanti per l’estate rossonera. Perché il capitolo cessioni potrebbe riservare brutte sorprese ai tifosi del ‘Diavolo’. Ma andiamo con ordine. La questione addii rimane intricata e delicatissima in casa Milan: Mike Maignan e Theo Hernandez, in primis.

Il portiere francese è in scadenza il 30 giugno 2026 e non ha ancora rinnovato il suo contratto. Le prestazioni dell’ex Lille, nel corso della stagione, sono state perlopiù insufficienti: ecco perché non è ancora chiaro quale possa essere l’epilogo ed eventualmente le cifre legate al prolungamento di Maignan. Theo Hernandez, invece, dopo una fase che lo ha visto lontanissimo dai colori rossoneri alla fine potrebbe continuare a dominare sulla corsia mancina del ‘Diavolo’. La volontà del Milan, di base, è sempre stata quella di trattenere i suoi big: lo abbiamo visto la scorsa estate.

Ma è anche vero che davanti ad un’offerta fuori mercato, a maggior ragione in caso di mancato rinnovo, sarebbe quasi impossibile dire no. A maggior ragione senza gli introiti – fatto ormai quasi certo – derivanti dalla prossima Champions League, competizione a cui il Milan dopo una stagione del genere non prenderà parte. C’è un’altra possibilità, altrettanto negativa, che sembrerebbe poter complicare i piani della dirigenza di Via Aldo Rossi: l’insidia arriva direttamente da Madrid.

Milan, che mazzata: lo prende subito il Real Madrid

Stando a quanto riferisce ‘Todofichjajes.com‘, portale spagnolo particolarmente informato sul mercato delle big della Liga, il Real Madrid sarebbe pronto a registrare uno scippo ai rossoneri. Nel mirino delle ‘Merengues’ vi sarebbe il ritorno di Alex Jimenez.

Il terzino spagnolo, arrivato in prestito al Milan, è stato recentemente riscattato dai rossoneri per la cifra di 5 milioni di euro. La dirigenza di Via Aldo Rossi è infatti determinata a puntare forte sul laterale 19enne che in questa stagione, tra Youth League e prima squadra, ha conquistato proprio tutti. 38 presenze e 4 gol all’attivo per Jimenez che incredibilmente potrebbe però ritornare subito a Madrid.

I ‘Blancos’ sono certi di perdere Lucas Vazquez che, a parametro zero, lascerà il Real Madrid a fine stagione. Nonostante la firma praticamente certa di Trent Alexander-Arnold, arriverà un nuovo colpo per rinforzare la fascia destra della difesa. E così Jimenez sarebbe l’uomo giusto, per talento e giovane età.

Il Real ha una clausola di ricompra per circa 9 milioni per l’estate 2025 mentre la cifra salirebbe a 12 tra un anno. Staremo a vedere: l’addio di Jimenez al Milan potrebbe concretizzarsi prima del previsto.