Conceicao nomina Allegri: “Ecco perché l’ho fatto. Vi spiego cosa voglio”

Le ultime sul futuro dell’allenatore. Tra il portoghese e l’italiano: ecco cosa sta succedendo. Il punto della situazione

“Non è importante Conceiçao in questo momento, è importante il Milan. Lavoro tante ore al giorno con il mio staff. Poi ci sta anche perdere partite come è successo nei mesi scorsi, in alcune partite proprio brutte io e i miei giocatori non ci rivediamo in queste partite. Allora stiamo lavorando duro. Fra un mese più o meno anch’io dirò cosa voglio io. Ci può stare che anch’io ho altri pensieri, come andare in vacanza in Algarve in Portogallo per dieci anni, non lo so”.

Si è espresso così a DAZN, Sergio Conceicao al termine di Venezia-Milan, che ha visto i rossoneri imporsi per 2 a 0 grazie alle reti di Christian Pulisic e Santi Gimenez. Il Diavolo può dunque esultare. Un Diavolo che è riuscito a dare continuità al successo contro l’Inter in Coppa Italia.

In molti si aspettavano un passo falso da parte di una squadra che ha ben poco da chiedere al campionato e che inevitabilmente pensa già alla finale di Coppa Italia. Ma i rossoneri in queste giornate hanno bisogno di certezze. Il Milan da quando è passato al 3-4-3 è decisamente più solido e concreto, nonostante il passo falso contro l’Atalanta. Dopo le vittorie contro l’Udinese e l’Inter è dunque arrivato il successo contro il Venezia.

Conceicao non ci sta: “Parla sempre di Allegri”

Oggi il Milan è apparso quadrato e la prossima stagione non può che ripartire da qui. Ma lo farà con Sergio Conceicao in panchina?

Una domanda che di fatto è stata proposta anche in conferenza stampa, con una risposta da parte del tecnico portoghese che ha stupito non poco: “In questo momento Conceicao non è importante – ribadisce l’ex Porto – Pensiamo al campionato, cercando di vincere contro il Bologna, poi quello che succede a me, ad Allegri, o altri, non mi riguarda”. “Perché proprio Allegri? si chiede il giornalista”, “Perché lei parla sempre di lui”, risponde il portoghese.

Conceicao fa notare così, ancora una volta, che le tantissime voci relative al suo futuro lo hanno disturbato davvero parecchio. Chissà però se alla fine non assisteremo ad un clamoroso ribaltone. Non sarebbe poi così strano, se questo finale sarà positivo. Al momento, però, è tempo di pensare al campo e a quella finale che può regalare una gioia ai tifosi