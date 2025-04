Juve-Milan-Inter, maxi intreccio: l’affare che fa saltare il banco

Un affare che può lasciare senza parole i tifosi: Inter, Juventus e Milan, potrebbe davvero succedere durante il mercato estivo

Quattro giornate alla fine della Serie A, con le big del nostro calcio pronte a fare i conti coi relativi verdetti. Il Milan, al di là della finale di Coppa Italia contro il Bologna, non ha molto da chiedere. Il quarto posto è ormai lontano ma portare un secondo trofeo in bacheca in un’annata comunque complicata significherebbe comunque tanto.

Allo stesso modo l’Inter, dopo aver perso di vista la Coppa Italia, può arrivare fino in fondo a Champions League e lottare fino alla fine col Napoli per lo Scudetto. La Juve, d’altro canto, è in piena corsa per il quarto posto utile a qualificarsi in vista della prossima Champions e ottenere un tesoretto per il calciomercato estivo. In tal senso le opportunità delle tre big del nostro calcio potrebbero finire per collidere. In attacco tutte e tre punteranno un grande attaccante che potrebbe, pur con esigenze diverse, arrivare.

La Juventus per il post Vlahovic, il Milan valuta il futuro di Gimenez mentre l’Inter potrebbe addirittura salutarne tre in attacco: Correa, Arnautovic e Taremi. È in difesa, però, che potrebbe presentarsi una chance troppo ghiotta da lasciarsi scappare nei mesi estivi. Nelle scorse ore è arrivato un annuncio che può cambiare tutto, facendo sognare – tra gli altri – proprio i tifosi del Milan.

Milan, annuncio shock: colpaccio ‘annunciato’

Il giornalista turco Ekrem Konur, particolarmente informato sulle vicende di mercato internazionale, ha lanciato una vera e propria bomba. Sul suo profilo ‘X’, il giornalista ha fatto intendere come le big di Serie A possano mettere a segno un grandissimo colpo dalla Premier League, alla riapertura del mercato estivo.

Si parla di Jakub Kiwior, centrale di proprieta dell’Arsenal e grande protagonista con la Nazionale svizzera ormai da diversi anni. Kiwior ha già giocato in Serie A con la maglia dello Spezia prima di trasferirsi a Londra: adesso il ritorno in Serie A può davvero tramutarsi in realtà. “L’Arsenal è pronta a cedere il difensore Jakub Kiwior, per una cifra compresa tra 25 e 30 milioni di euro, per aumentare il budget per la sessione estiva di calciomercato. Il difensore 25enne ha attirato l’attenzione di molti club”.

E qui Konur, oltre a quelli esteri come Siviglia e Villarreal, fa un lungo elenco di italiane che accoglierebbero di buon grado il difensore svizzero in vista della prossima stagione. Si tratta proprio di Juventus, Milan, Inter – che si erano interessate a lui lo scorso gennaio – senza però dimenticare Napoli, Fiorentina, Atalanta e Bologna.