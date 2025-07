Asensio al Milan, Mendes ci riprova: i dettagli

L’ex Real Madrid torna ad essere accostato al club rossonero: il suo agente ha fatto la prima mossa.

Tra i giocatori che cambieranno squadra in questa sessione estiva del calciomercato c’è sicuramente Marco Asensio. Il 29enne spagnolo è di proprietà del Paris Saint Germain ed è destinato ad andarsene.

Il suo contratto scade a giugno 2026, pertanto la cessione può avvenire per un prezzo del cartellino non eccessivamente alto. Il PSG lo aveva tesserato nel 2023 a parametro zero, quindi facilmente può fare una plusvalenza a bilancio. 10-15 milioni di euro potrebbero bastare per assicurarselo. In questi giorni è trapelata la notizia di un’offerta da 15 milioni di euro da parte del Fenerbahce, squadra turca allenata da José Mourinho.

Jorge Mendes propone Asensio al Milan: le ultime news

Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb, Jorge Mendes avrebbe offerto Asensio al Milan. L’agente portoghese sta lavorando per piazzare il suo giocatore, che preferirebbe continuare a giocare in uno dei campionati top d’Europa e non andare in Turchia.

L’ex Real Madrid è reduce da sei mesi positivi in prestito all’Aston Villa e ha voglia di giocare con continuità, anche perché punta ad essere convocato dalla Spagna per il Mondiale 2026. Nel ruolo di esterno destro offensivo il Milan ha Christian Pulisic come titolare, quindi lo spagnolo verrebbe a giocarsi il posto con lui eventualmente.

Da dire che, al momento, non c’è una trattativa. Inoltre, Asensio ha uno stipendio molto alto (circa 8 milioni di euro netti annui), dovrebbe dimezzarselo per favorire un trasferimento a Milano. Sembra difficile che possa svilupparsi qualcosa di concreto in chiave rossonera, vedremo se Mendes troverà la formula giusta. L’agente portoghese ha buoni rapporti con Igli Tare già dai tempi in cui l’attuale direttore sportivo del Milan lavorava alla Lazio.