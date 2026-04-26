Sprint Goretzka per un centrocampo super: Milan, ecco chi gli fa spazio

Le ultimissime notizie relative al calciomercato, con il club rossonero pronto a cambiare volo in mediana: il punto della situazione

Sono giorni caldi per il calciomercato del Milan. Il club rossonero sta provando a chiudere per Leon Goretzka. La qualificazione alla prossima Champions League è ormai ad un passo e la dirigenza rossonera vuole mettere subito a segno i primi colpi.

In cima alla lista dei desideri – non è più un segreto – c’è il calciatore, che il prossimo 30 giugno lascerà ufficialmente il Bayern Monaco. Il Diavolo si sta muovendo concretamente: sul piatto è stato così messo un ricco contratto da tre anni a oltre 5 milioni di euro netti a stagione. Tanti soldi per un giocatore che andrebbe a rafforzare ancora di più il reparto di centrocampo.

C’è da delineare il futuro di Luka Modric, ma il Milan sta lavorando per la sua permanenza. Tutto, però, è nelle mani del croato. Chi resterà di certo è ovviamente Adrien Rabiot. Il trio, formato da Goretzka, il francese e il croato, è il reparto che sogna Massimiliano Allegri.

Milan, il punto sul centrocampo: ecco chi va via

In attesa di capire cosa ne sarà del Pallone d’Oro, il Milan si interroga sul futuro del futuro degli altri centrocampisti. In conferenza stampa il tecnico livornese ha blindato Ardon Jashari, che continuerà in rossonero.

A rischiare, dunque, il taglio sono Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek. L’inglese non ha ancora rinnovato il contratto che scadrà il 30 giugno 2027. Senza il prolungamento, l’addio sarebbe certo. Oggi, però, è il francese ad avere maggiori probabilità di salutare il gruppo.

Fofana, infatti, piace tanto sia in Francia che in Turchia. Attenzione però alla Premier League: una proposta da 30 milioni di euro otterrebbe il via libera parte del Milan. E’ destinato a rimanere, invece, Samuele Ricci. In estate dopo il raduno, infine, capiremo se Comotto sarà l’arma in più di Allegri o se andrà in prestito in Serie A. Il Bologna lo vorrebbe, ma attenzione al Lecce, qualora non retrocedesse.