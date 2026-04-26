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L’uomo derby per la Juve: nuova occasione prima dell’addio

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Il giocatore titolare ma in estate si separerà dal club rossonero: la scelta è praticamente presa. Il punto della situazione

Allegri in panchina
L’uomo derby per la Juve: nuova occasione prima dell’addio (Ansa) – MilanLive.it

E’ difficile parlare di calcio giocato. Il popolo rossonero, come tutti gli appassionati, stanno seguendo con estrema attenzione la vicenda legata all’indagine su Rocchi. Ma stasera a San Siro va in scena una delle partite più importanti.

Il Milan di Massimiliano Allegri è così pronto a sfidare la Juventus di Luciano Spalletti. Una sfida importante, da non sbagliare per avvicinarsi ancor di più all’obiettivo Champions League. Non perdere significherebbe tenere a distanza i bianconeri, ma occorre vincere per riprendersi il secondo posto, agganciando il Napoli.

Il Diavolo è dunque pronto ad affidarsi alla formazione migliore possibile, con Rafa Leao e Chris Pulisic in avanti. I gol degli attaccanti mancano tantissimo e il tecnico livornese spera di ritrovarli proprio stasera. L’americano e il portoghese saranno supportati da Luka Modric e Adrien Rabiot, gli imprescindibili del centrocampo. La terza maglia dovrebbe essere di Youssouf Fofana, in vantaggio su Ruben Loftus-Cheek. Dietro, con Matteo Gabbia ci saranno Tomori e Pavlovic, a proteggere Mike Maignan.

Milan, riecco Estupinan: in campo prima della separazione

Le novità dunque sono legate agli esterni. Rispetto a domenica scorsa, quando Allegri si affidò ad Athekame e Bartesaghi, ci dovrebbero essere Saelemaekers ed Estupinan. La sorpresa è relativa proprio a quest’ultimo. 

Estupinan contro la Fiorentina
Milan, riecco Estupinan: in campo prima della separazione (Ansa) – MilanLive.it

L’eroe del derby si riprende una maglia da titolare, visto che l’italiano non è in perfetta forma. Per l’ex Brighton si tratta di una nuova occasione, in una partita di cartello, per mettersi in mostra. Difficilmente, però, riuscirà a tenersi il Milan. Il giocatore e il Diavolo sono, infatti, destinati a separarsi al termine della stagione. Roberto De Zerbi è pronto a riprenderselo.