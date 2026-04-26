L’uomo derby per la Juve: nuova occasione prima dell’addio

Il giocatore titolare ma in estate si separerà dal club rossonero: la scelta è praticamente presa. Il punto della situazione

E’ difficile parlare di calcio giocato. Il popolo rossonero, come tutti gli appassionati, stanno seguendo con estrema attenzione la vicenda legata all’indagine su Rocchi. Ma stasera a San Siro va in scena una delle partite più importanti.

Il Milan di Massimiliano Allegri è così pronto a sfidare la Juventus di Luciano Spalletti. Una sfida importante, da non sbagliare per avvicinarsi ancor di più all’obiettivo Champions League. Non perdere significherebbe tenere a distanza i bianconeri, ma occorre vincere per riprendersi il secondo posto, agganciando il Napoli.

Il Diavolo è dunque pronto ad affidarsi alla formazione migliore possibile, con Rafa Leao e Chris Pulisic in avanti. I gol degli attaccanti mancano tantissimo e il tecnico livornese spera di ritrovarli proprio stasera. L’americano e il portoghese saranno supportati da Luka Modric e Adrien Rabiot, gli imprescindibili del centrocampo. La terza maglia dovrebbe essere di Youssouf Fofana, in vantaggio su Ruben Loftus-Cheek. Dietro, con Matteo Gabbia ci saranno Tomori e Pavlovic, a proteggere Mike Maignan.

Milan, riecco Estupinan: in campo prima della separazione

Le novità dunque sono legate agli esterni. Rispetto a domenica scorsa, quando Allegri si affidò ad Athekame e Bartesaghi, ci dovrebbero essere Saelemaekers ed Estupinan. La sorpresa è relativa proprio a quest’ultimo.

L’eroe del derby si riprende una maglia da titolare, visto che l’italiano non è in perfetta forma. Per l’ex Brighton si tratta di una nuova occasione, in una partita di cartello, per mettersi in mostra. Difficilmente, però, riuscirà a tenersi il Milan. Il giocatore e il Diavolo sono, infatti, destinati a separarsi al termine della stagione. Roberto De Zerbi è pronto a riprenderselo.