Svelato l’ultimo segreto di Sinner, i tifosi restano a bocca aperta

Sinner è impegnato a Wimbledon per portare a casa un importante risultato, intanto si parla di lui anche per questioni extra campo

Oggi Sinner è di nuovo in campo a Wimbledon per il terzo turno contro lo spagnolo Martinez. L’obiettivo dell’altoatesino è dichiarato: arrivare fino in fondo e portare a casa il titolo dopo le tre cocenti delusioni recenti. Dopo la squalifica per il caso Clostebol, il numero uno al mondo è tornato in campo in tre occasioni: gli Internazionali d’Italia a Roma, il Roland Garros a Parigi e l’ATP di Halle. In nessuno di questi tre casi è riuscito a trionfare. Nei primi due casi si è dovuto arrendere di fronte alla grandezza di Carlos Alcaraz, straordinario in entrambe le finali, soprattutto a Parigi.

Il percorso ad Halle invece si è interrotto bruscamente molto prima della fine. A questo poi si è aggiunta anche la clamorosa decisione di mandar via due stretti collaboratori a pochi giorni dall’inizio del torneo londinese. Insomma, un periodo complicato per Jannik dal quale riuscirà sicuramente ad uscirne presto e in maniera anche brillante. Intanto il tennista continua a far parlare di sé anche per questioni extra campo.

Sinner, segreto svelato: adesso è tutto più chiaro

Di Sinner si parla sempre tanto, e spesso, della sua vita fuori dal campo e sentimentale. Durante la finale del Roland Garros, nel box dedicato all’altoatesino, è stata avvistata nel box dedicato a Jannik la modella Laila Hasanovic, classe 2000, danese di origini bosniache, molto nota sui social con un profilo Instagram da oltre 350k followers.

Hasanovic è già nota alle vicende di gossip perché in passato si era parlato di lei anche per dei flirt con Mick Schumacher e Jonas Wind. Adesso il suo nome è di nuovo di tendenza per questa presunta liason con Sinner, mai confermata però ufficialmente dal tennista stesso. Che, come sempre, non dà molto spazio alla sua vita privata pubblicamente. Al momento Jannik è concentrato solo sull’obiettivo Wimbledon e a raggiungere questo traguardo, ed è molto importante per lui farlo in questo momento che, come abbiamo visto, non è dei migliori.

In attesa di scoprire come andrà la partita di oggi contro Martinez, il numero uno al mondo si prepara al meglio per dare tutto sé stesso in campo e raggiungere gli obiettivi che si è prefissato. Al momento questo 2025 ha regalato soltanto una gioia, l’Australian Open di gennaio, prima della squalifica per Clostebol che ha reso più complicata la sua stagione.