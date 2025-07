Lascia il Milan, è fatta: oggi visite mediche e firma!

Il club rossonero vende uno dei propri esuberi, ora è tutto confermato: ecco i dettagli dell’operazione.

Il Milan è partito per Singapore per la prima tappa della tournée estiva e lì affronterà l’Arsenal nella prima amichevole. Non è presente Igli Tare, rimasto in Italia per occuparsi delle trattative di calciomercato.

Tra entrate e uscite c’è tanto da fare in casa rossonera. Mancano almeno quattro rinforzi per completare la squadra di Massimiliano Allegri e ci sono diversi esuberi da vendere. Questi ultimi dieci giorni di luglio saranno molto caldi per il calciomercato milanista. Ci si aspetta un’accelerata su ogni fronte.

Milan, venduto un esubero: i dettagli della cessione

Dei calciatori che il Milan aveva ceduto in prestito nella passata stagione è stato riscattato solamente Pierre Kalulu, rimasto alla Juventus. Gli altri sono tutti rientrati a Milanello e solo Alexis Saelemaekers è stato confermato da Allegri. Per gli altri è prevista la cessione.

Tra i cedibili c’è Tommaso Pobega, reduce da una stagione in prestito al Bologna, che poi non lo ha riscattato per i 12 milioni di euro che erano stati pattuiti. In queste settimane il club emiliano si è comunque fatto avanti per cercare di riportare il centrocampista alla corte di Vincenzo Italiano. Le parti sono riuscite a trovare un accordo.

Il Milan dovrebbe incassare 8 milioni di euro. L’operazione dovrebbe essere impostata sulla base di un prestito oneroso da 1 milione con obbligo di riscatto a 7. In ogni caso, Pobega diventerà un calciatore del Bologna. Da capire se ci siano anche dei bonus oppure una percentuale sulla futura rivendita.

Oggi pomeriggio il giocatore si è recato a svolgere le visite mediche, come mostrato dal video pubblicato da Leonardo Bosello, giornalista di Nettuno Bologna Uno e Radio Bruno. Una volta superate, firmerà il contratto con il club rossoblu e poi raggiungerà la squadra nel ritiro di Valles.