Basta calcio, meglio la panchina: l’ex meteora del Milan ha già trovato squadra

A 34 anni ha deciso di dire addio al calcio per potersi sedere in panchina: l’ex meteora del Milan ha già trovato squadra

Una vecchia conoscenza del calcio italiano che ha trascorso l’ultima stagione all’estero ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo per incominciare una nuova avventura ed iniziare a studiare per diventare un allenatore.

Stiamo parlando di quello che era inizialmente considerato uno dei talenti più interessanti del panorama calcistico italiano quando cominciò a muovere i primi passi nei nostri campionati, ovvero Riccardo Saponara. L’esterno d’attacco, che in Serie A ha vestito anche la maglia del Milan per un breve periodo dove non riuscì ad incidere, ha scelto di dire addio al calcio al 34 anni dopo aver militato nell’ultimo anno in Turchia all’Ankaragucu, squadra che fino alla passata stagione militava nella TFF 1 Lig, la Serie B turca

Un anno non particolarmente emozionante quello vissuto da Saponara in Turchia visto che la sua squadra ha chiuso l’anno al quartultimo posto che è significato la retrocessione in TFF 2 Lig, corrispettivo turco della nostra Serie C. Al termine della stagione, Saponara ha deciso di non rinnovare il suo contratto ed anziché cercare una nuova avventura ha deciso di dire basta.

Giunto ormai ad una certa età calcisticamente parlando e frenato spesso da problemi fisici, Saponara ha scelto di dare una svolta alla propria vita professionale, iniziando a studiare per poter essere allenatore un giorno ed ha già trovato la squadra pronta a dargli questa opportunità.

Saponara dice addio al calcio giocato: farà parte dello staff della Cremonese

Riccardo Saponara tornerà a calcare i campi della Serie A il prossimo anno, ma lo farà in viste di collaboratore e non come calciatore. L’ormai ex esterno d’attacco, dopo l’esperienza turca, ha deciso di dire basta con il calcio giocato e subito dopo aver appeso gli scarpini al chiodo è entrato a far parte dello staff tecnico della Cremonese.

Nel corso della prossima stagione, dunque, l’ex giocatore di Milan, Verona, Empoli e Fiorentina sarà al fianco di Davide Nicola e dei suoi collaboratori, mettendo a disposizione tutta la sua esperienza maturata in questi anni come calciatore. Una scelta che a capire come Saponara voglia diventare allenatore un giorno e per cominciare non poteva scegliere ambiente migliore che quello della Cremonese, neopromossa in Serie A e squadra di grande tradizione.

La carriera come calciatore non ha dato grosse soddisfazioni a Saponara, sebbene abbia visto una maglia prestigiosa come quella rossonera, e l’ex giocatore spera dunque di poter trovare maggior fortuna in questo nuovo intrigante percorso.