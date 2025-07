Dal Milan alla Scozia, la trattativa è partita: si può chiudere la cessione

Il club rossonero potrebbe concludere la cessione di un calciatore in questi giorni: possibile trasferimento nella Scottish Premiership.

I tifosi si aspettano ancora alcuni colpi importanti in entrata, però il Milan deve anche vendere degli esuberi. Ce ne sono ancora un po’ che Igli Tare deve piazzare.

La lista comprende calciatori completamente fuori dal progetto come Yacine Adli, Ismael Bennacer, Divock Origi e Marko Lazetic, non convocati da Massimiliano Allegri né per la preparazione a Milanello né per la tournée in Asia e Oceania. Sono cedibili anche Samuel Chukwueze e Noah Okafor, che invece l’allenatore ha regolarmente convocato.

Milan, novità su una cessione: negoziazione in corso

Lazetic è stato aggregato al Milan Futuro, la squadra Under 23 che in questa stagione giocherà in Serie D dopo la retrocessione dalla Serie C avvenuta nella scorsa. L’attaccante serbo è reduce da un anno trascorso in patria con la maglia del FK TSC Backa Topola: 3 gol e 1 assist in 43 presenze. Non un’esperienza indimenticabile in termini di apporto realizzativo, anche se almeno ha avuto la possibilità di giocare con abbastanza costanza.

Stando a quanto rivelato di giornalisti Luca Bendoni e Anthony Joseph di Sky Sport, Milan e Aberdeen hanno riaperto i colloqui per Lazetic. Il club scozzese aveva già fatto un tentativo durante la scorsa finestra invernale del calciomercato. I rossoneri sono aperti a una cessione a titolo definitivo, mantenendo una percentuale significativa del prezzo dell’eventuale rivendita.

Il centravanti 21enne era arrivato al Milan nel gennaio 2022 per circa 4,9 milioni di euro proveniente dalla Stella Rossa. Sembrava essere un talento promettente, però finora non è riuscito a sbocciare in nessuna delle esperienze fatte in prestito. Il suo contratto scade a giugno 2026, quindi il club rossonero punta a venderlo a titolo definitivo. Il prezzo sarà inevitabilmente basso, però l’obiettivo è garantirsi una buona percentuale sull’incasso di un futuro trasferimento.